HD현대·美방산기업·선급협회 맞손…무인잠수정 시장 진출

안두릴과 무인함 사업 확대

이미지 확대 앤드류 너스(왼쪽) 안두릴 해양사업 총괄본부장과 이상봉 HD현대중공업 함정사업본부 함정설계 부문장이 22일(현지시간) 미국 워싱턴D.C.에서 열린 해양항공우주 전시회(SAS 2026) 전시관에서 무인잠수정(UUV) 개발 협력에 관한 MOU를 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. HD현대중공업 제공 닫기 이미지 확대 보기 앤드류 너스(왼쪽) 안두릴 해양사업 총괄본부장과 이상봉 HD현대중공업 함정사업본부 함정설계 부문장이 22일(현지시간) 미국 워싱턴D.C.에서 열린 해양항공우주 전시회(SAS 2026) 전시관에서 무인잠수정(UUV) 개발 협력에 관한 MOU를 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. HD현대중공업 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

HD현대가 미국 인공지능(AI) 방산기업 안두릴 및 미국선급협회(ABS)와 양해각서(MOU)를 맺고 무인잠수정 시장에 진출한다고 23일 밝혔다.HD현대가 무인잠수정 개발에 착수한 건 이번이 처음이다. 지난해 안두릴과의 개발 협력으로 첫발을 내딘 무인수상정에 이어 무인잠수정까지 무인함 사업 규모를 확대하는 모습이다.이번 MOU는 지난 19일(현지시간) 미국 워싱턴 DC에서 나흘간 열린 ‘2026 해양항공우주 전시회’(SAS 2026)에서 체결됐다.HD현대는 지난 22일 안두릴과 ‘첨단 무인잠수정(UUV) 시스템 공동 개발에 관한 MOU’를 체결했다. 안두릴과 진행 중인 무인수상정 개발에 이어 협력을 무인잠수정 분야로 확대해 미국을 비롯한 세계 시장 공략에 힘을 모으기로 했다.이어 미국선급협회(ABS)·안두릴과 ‘자율 해양 시스템 및 관련 규정·인증 프레임워크 개발에 관한 3자 MOU’를 맺었다. 3사는 무인함정 개발과 사업화에 필수적인 실증 및 인증 절차를 정립하고, 무인화와 관련된 규정 수립에 나선다. 함정 무인화 기술의 경쟁력을 강화하고 공신력을 제고하기 위해서다.HD현대는 이번 협력을 바탕으로 조선 분야 기술력과 AI 기반 무인 체계 기술을 결합해 글로벌 무인 함정 시장을 선도한다는 계획이다. 시장조사업체 마켓리서치퓨처에 따르면 전 세계 무인 잠수정 시장 규모는 지난해 55억 달러(약 8조 원)에서 2035년 258억 달러(약 38조 원)로 연평균 16.6% 증가할 전망이다.주원호 HD현대중공업 함정·중형선사업대표 사장은 “무인 함정 분야는 전 세계 미래 함정 시장의 화두이며 우리가 반드시 선도해야 할 분야”라며 “안두릴, ABS과 협력을 통해 글로벌 무인함정 시장에서 뛰어난 기술력을 입증하겠다”고 말했다.