얼음 강국들 제쳤다… HD현대중 국내 첫 해외 쇄빙선 수주

북극 경제·북유럽 안보 시장 진입

이미지 확대 HD현대중공업이 스웨덴 해사청과 쇄빙전용선 건조 계약을 체결했다고 22일 밝혔다. 사진은 해당 쇄빙전용선의 조감도.

HD현대중공업 제공 닫기 이미지 확대 보기 HD현대중공업이 스웨덴 해사청과 쇄빙전용선 건조 계약을 체결했다고 22일 밝혔다. 사진은 해당 쇄빙전용선의 조감도.

HD현대중공업 제공

2026-04-23 B3면

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북극항로 개척과 극지 자원 확보를 위한 쇄빙선 수요가 급증하는 가운데 HD현대중공업이 국내 조선업체 중 처음으로 해외 쇄빙전용선 수주에 성공했다. 핀란드·노르웨이 등 전통의 북유럽 강국과의 경쟁에서 이룬 성과로, 국내 기업들의 글로벌 쇄빙전용선 수주가 확대될지 주목된다.HD현대중공업은 스웨덴 해사청(SMA)과 3억 4890만 달러(5148억원) 규모로 쇄빙전용선 한 척을 건조하는 계약을 체결했다고 22일 밝혔다. 쇄빙전용선은 2029년 인도 예정으로 스웨덴 발트해에서 쇄빙 지원, 선단 운항 지원, 예인 작업, 빙해 관리 업무를 수행한다.이번 수주는 핀란드·노르웨이 등 쇄빙선 강국들을 제치고 따냈다. SMA는 지난해 6월 가격·납기·기술력 등에서 높은 평가를 받은 HD현대중공업을 낙점했지만, 2위로 탈락한 핀란드 헬싱키조선소가 선정 과정에 문제가 있었다며 소송을 제기해 계약이 지연됐다. 이후 스웨덴 행정법원이 지난 13일 원고 측 조사 요청을 기각하면서 계약이 체결됐다. 주스웨덴대한민국대사관과 코트라(KOTRA) 스톡홀름무역관도 수주를 위해 적극 지원한 것으로 알려졌다.쇄빙전용선은 얼음으로 뒤덮인 바다를 이동할 때 해수면의 얼음을 분쇄해 항로를 열기 위한 특수한 기능을 갖췄다. 강화된 선체와 해빙을 밀어내는 힘, 얼음을 제거하는 특수한 선형 등 기술력이 필요한 고부가가치 선박이다. HD현대중공업이 수주한 스웨덴 쇄빙전용선은 길이 126m, 배수량 1만 5000t의 대형 선박으로 약 1~1.2m 두께의 얼음을 연속적으로 깰 수 있는 ‘PC(Polar Class)4’ 수준의 쇄빙 능력을 보유했다.북극항로의 중요성이 커지면서 쇄빙선 수요는 늘어날 전망이다. 기후변화로 북극해 얼음이 점차 많이 녹을 것으로 예상되고, 중동 정세 악화에 따라 수에즈 운하 항로의 대안으로 주목받고 있어서다. 러시아 연방통계청에 따르면 2015년 543만t이던 북극항로의 물동량은 2024년 3790만t으로 약 7배 증가했다.미국은 지난해 쇄빙선 전력 강화와 북극항로 주도권 확보를 위해 쇄빙선 관련 예산을 약 90억 달러(약 13조원) 규모로 확대하는 법안을 통과시켰다. 또 미국·캐나다·핀란드 3국은 향후 10년간 70~90척의 쇄빙선 건조를 목표로 쇄빙선 건조 협력체인 ‘아이스 팩트’(ICE Pact)를 결성하는 등 경쟁이 가열되고 있다. 조선업계 관계자는 “쇄빙선은 아직 폐쇄적인 시장이지만 북극항로 프로젝트가 늘어나면서 우리나라에도 기회가 열릴 것으로 본다”고 말했다.