LIG ‘해궁’ 첫 수출… 말레이 방산시장 정조준

공중위협 요격하는 함대공 미사일

1400억원 규모… 군함 3척에 탑재

이미지 확대 해궁 닫기 이미지 확대 보기 해궁

2026-04-23 B1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국이 개발한 함대공 미사일 ‘해궁’이 첫 해외 수출에 성공했다.LIG 디펜스＆에어로스페이스(D＆A)는 22일(현지시간) 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 방산전시회 ‘DSA 2026’에서 말레이시아 국방부와 해궁 공급 계약에 서명했다고 밝혔다. 계약 규모는 9400만 달러(약 1400억원)로 말레이시아 해군 함정 3척에 탑재될 예정이다.2011년 국방과학연구소 주도로 개발된 해궁은 함정을 향해 날아오는 대함유도탄과 항공기 등 다양한 공중 위협을 요격하는 함대공 미사일이다. 함정의 근접 방어체계를 대체·보완할 수 있는 무기체계로 평가받는다.해궁의 가장 큰 경쟁력은 이중모드 탐색기 등을 적용한 높은 정확도다. 홍준기 LIG D＆A 수석매니저는 “정확도가 곧바로 함정의 생존성을 극대화해서 올릴 수 있기 때문에 말레이시아에서 효과적인 무기 체계로 여겨지고 있다”고 설명했다.최근 말레이시아 해군이 현대화 작업에 착수하면서 한국 방산 기업들에 새로운 수주 기회가 열리고 있다. 말레이시아 해군은 올해 다목적지원함(MRSS) 2척 도입 사업을 추진하고 있다. 업계에서는 사업 규모를 약 8000억원대로 추산하고 있다.HD현대중공업은 이번 전시회에서 다목적지원함 모델을 전면에 내세워 본격적인 수주전에 돌입했다. HD현대중공업이 제안한 다목적지원함은 배수량 약 1만 1000t급으로 전장 약 154m·전폭 24m 규모다.DSA는 말레이시아 정부가 주관하는 국방·안보 분야 전문 전시회다. 방위사업청과 국방기술진흥연구소는 지난 20일부터 K-방산 홍보를 위해 통합한국관을 운영하고 있다.