포화 속 호황… ‘K배터리·방산’ 실적 불붙었다

‘K산업’ 기회가 된 중동 분쟁 위기

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2026-04-23 B1면

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중동전쟁이 초래한 ‘고유가·고물가·저성장’의 충격파가 한국 경제를 강타한 가운데 때아닌 호황을 누리며 전쟁의 반사이익을 톡톡히 누리는 업종이 있다. 바로 이차전지 산업과 방위산업이다. 원유 수급이 어려워지자 이를 대체할 전기 에너지가 주목받고, 전쟁이 장기화하면서 중동 국가 사이에 안보를 위한 무기 수요가 커진 결과다.한국거래소에 따르면 22일 삼성SDI 주가는 전일 대비 1만 4000원(2.17%) 오른 65만 9000원에 주간 거래를 마쳤다. 지난해 17만 7300원에서 1년 새 48만 1700원(271.7%) 급증했다. LG에너지솔루션 주가는 48만 4500원으로 전일 대비 6500원(1.36%) 올랐다. 1년 전 주가 33만 2000원과 비교하면 15만 2500원(45.9%) 상승했다.고유가 여파로 전기차 판매가 늘고 에너지저장장치(ESS) 수요가 커지면서 배터리 기업의 몸값이 뛰고 있다. 삼성SDI는 최근 메르세데스벤츠에 전기차 배터리를 공급하기로 하는 등 대형 수주에 성공했다.전기차 판매도 급증하고 있다. 지난 14일 기준 전기차 누적 등록 대수는 100만대를 돌파했다. 결국 중동전쟁 덕에 장기간 이어진 전기차 ‘캐즘’(수요 정체 현상)까지 탈출하게 됐다는 평가도 나온다.방산기업 주가도 전쟁을 호재 삼아 급등했다. 중고도 지대공 유도무기체계인 ‘천궁II’ 개발사인 LIG디펜스앤에어로스페이스(D＆A) 주가는 전날보다 11만 1000원(12.21%) 오른 102만원에 거래를 마쳤다. 중동전쟁 발발 전인 지난 2월 27일 50만 9000원과 비교하면 전쟁을 계기로 주가가 2배 껑충 뛰었다. 한화에어로스페이스 역시 K9 자주포의 잇따른 수출 호재에 힘입어 이날 주가가 141만 6000원으로 마감, 연초 대비 49.68%의 높은 상승률을 기록했다.중동전쟁으로 각국의 방공, 미사일 방어, 정밀 타격 수요가 커지면서 국내 방산기업의 수출이 확대됐다. 유용원 국민의힘 의원은 천궁II가 아랍에미리트(UAE)에서 이란의 대규모 공습을 상대로 60여발을 발사해 그중 96%를 요격하는 데 성공했다고 전했다. 정동익 KB증권 연구원은 “러시아·우크라이나 전쟁이 드론의 공포를 보여준 전쟁이었다면 미국·이란 전쟁은 미사일 방어의 중요성을 재확인시켜주는 계기가 됐다”면서 “수주가 설비투자와 실적으로 연결되는 선순환 고리가 장기적으로 작동할 것”이라고 내다봤다.지난해 한국의 방산 수출 수주액은 154억 4000만 달러로 2024년 대비 62.5% 증가했다. 수출 대상국도 2024년 14개국에서 지난해 17개국으로 늘었고 품목도 21개에서 28개로 확대됐다. 산업연구원에 따르면 지난해 방산 수출 수주만으로 약 46조 4000억원의 생산 유발 효과와 10만 1000명의 고용 유발 효과가 추정된다.구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관도 지난달 외신 인터뷰에서 “중동 국가들이 지금 한국산 미사일을 사기 위해 줄을 서고 있다”고 말했다.