LIG D＆A, 남아공 밀코르와 ‘무인항공체계 시장’ 공략 맞손

무인 항공플랫폼·통합 임무장비 협력 MOU

무인기 플랫폼과 레이다·전자전·무장 등 결합

이미지 확대 헨드릭 드 웻(왼쪽) 밀코르 아시아사업개발부장과 윤승욱 LIG D＆A 해외사업부장이 미래 무인 항공플랫폼 및 통합 임무장비 기술 협력을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. LIG 제공 닫기 이미지 확대 보기 헨드릭 드 웻(왼쪽) 밀코르 아시아사업개발부장과 윤승욱 LIG D＆A 해외사업부장이 미래 무인 항공플랫폼 및 통합 임무장비 기술 협력을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. LIG 제공

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LIG 디펜스＆에어로스페이스(LIG D＆A)가 남아프리카공화국 대표 방산업체 밀코르와 손잡고 글로벌 미래 무인항공체계 시장 공략에 나선다.LIG D＆A는 21일(현지시간) 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 ‘DSA 2026’에서 밀코르와 ‘미래 무인 항공플랫폼 및 통합 임무장비 기술 협력을 위한 양해각서(MOU)’를 체결했다고 22일 밝혔다.이번 협약은 현대 전장의 필수 장비로 떠오른 무인정찰기(UAV) 플랫폼과 이에 탑재되는 최첨단 임무장비의 공동 개발 및 글로벌 마케팅을 주요 내용으로 한다. 양사는 기존 기술 교류를 넘어 무기체계 공동 기획 단계까지 협력을 확대해 전략적 파트너십을 구축하기로 했다.구체적으로 밀코르의 차세대 무인기 플랫폼에 LIG D＆A의 능동위상배열(AESA) 레이다와 첨단 전자전(EW) 장비 등을 통합하는 방안을 추진한다. 이를 통해 감시정찰과 정밀 타격을 하나의 플랫폼에서 수행할 수 있는 통합형 무인체계 ‘턴키(일괄수주) 설루션’을 개발해 세계 시장에 선보인다는 계획이다.LIG D＆A 관계자는 “양사의 기술 결합을 통해 경쟁력 있는 무인체계 제품을 확보하고, 미래 전장에 최적화된 설루션 개발과 해외 시장 확대에 나설 것”이라고 말했다.