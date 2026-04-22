대한전선, 유럽 해저케이블 공략… 설계·생산·운송 ‘원스톱’ 선보인다

스페인 ‘윈드 유럽 2026’ 참여

초고압 직류 송전 경쟁력 강조

이미지 확대 스페인 마드리드에서 21일부터 23일까지 열리는 ‘윈드 유럽 2026’에서 대한전선이 선보이는 전시 부스.

대한전선 제공 닫기 이미지 확대 보기 스페인 마드리드에서 21일부터 23일까지 열리는 ‘윈드 유럽 2026’에서 대한전선이 선보이는 전시 부스.

대한전선 제공

2026-04-22 B4면

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해상풍력 확대와 전력망 투자 증가로 해저케이블 수요가 증가하는 가운데 대한전선이 유럽 시장 공략에 속도를 높인다. 대한전선은 스페인 마드리드에서 23일까지 열리는 ‘윈드 유럽 2026’에서 초고압 직류 송전(HVDC) 등 해저케이블 분야 토탈 솔루션을 공개한다고 21일 밝혔다.윈드 유럽은 유럽 풍력에너지협회가 주관하는 글로벌 최대 규모의 풍력 산업 전시회로, 세계 주요 발전사와 각국 정책 관계자 등이 대거 참여하는 행사다. 올해에는 600개 이상의 기업이 참가한다.대한전선은 이번 전시에서 해상풍력, HVDC 해저케이블의 핵심 기술과 역량을 집중 소개한다. 특히 서해안 에너지 고속도로에 적용 가능한 525㎸급 HVDC 해저케이블을 선보이고 초고압·대용량 송전 기술 경쟁력을 강조할 계획이다. 아울러 해상풍력 프로젝트 실적을 통해 사업 수행 역량을 입증하고 이를 기반으로 글로벌 고객사, 파트너사와의 협력을 확대하고 신규 사업 기회를 발굴할 예정이다. 대한전선은 “서해안 에너지 고속도로 참여는 물론 글로벌 프로젝트 수주 확대에 적극 나설 계획”이라고 설명했다.국내 유일의 해상풍력용 CLV 포설선 ‘팔로스’와 해저케이블 전문 시공법인 대한오션웍스도 소개한다. CLV는 설계 단계부터 해저케이블 포설을 목적으로 건조된 특수선박이다. 회사는 전용 포설선과 전문 시공법인을 통해 설계부터 생산·운송·시공·유지보수까지 전 밸류체인을 아우르는 턴키 수행 역량을 갖추고 있음을 강조한다.생산 인프라 측면에서는 당진 해저케이블공장을 중심으로 한 공급 역량을 선보인다. 대한전선은 내년에 가동 예정인 해저케이블 2공장을 통해 HVDC 생산 능력을 확대하고, 급증하는 글로벌 해상풍력 및 전력망 투자 수요에 대응한다는 계획이다.대한전선 관계자는 “이번 전시회는 HVDC 및 해저케이블 분야에서 대한전선의 기술력과 사업 수행 역량을 글로벌 시장에 알릴 수 있는 기회”라며 “유럽을 포함한 주요 시장에서 수주 확대와 사업 기회 발굴에 적극 나설 것”이라고 말했다.