대한전선, 윈드 유럽 2026 참여…해저케이블 솔루션 선보인다

세계 최대 규모 풍력 산업 전시회

HVDC 해저케이블 등 경쟁력 강조

이미지 확대 대한전선 윈드 유럽 2026 부스. 대한전선 제공 닫기 이미지 확대 보기 대한전선 윈드 유럽 2026 부스. 대한전선 제공

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대한전선이 스페인 마드리드에서 오는 23일까지 열리는 ‘윈드 유럽 2026’에 참가해 초고압 직류 송전(HVDC) 등 해저케이블 분야의 토탈 솔루션을 선보인다고 21일 밝혔다.윈드 유럽은 유럽 풍력에너지협회가 주관하는 글로벌 최대 규모의 풍력 산업 전시회로, 전 세계 주요 발전사와 EPC 기업, 기자재 공급사, 각국 정책 관계자 등이 대거 참여한다. 올해에는 600개 이상의 기업들이 참가한다.대한전선은 이번 전시에서 해상풍력, HVDC 해저케이블의 핵심 기술과 역량을 집중 소개한다. 특히 서해안 에너지 고속도로에 적용 가능한 525kV급 HVDC 해저케이블을 선보이고 초고압·대용량 송전 기술 경쟁력을 강조한다.아울러 해상풍력 프로젝트 실적을 통해 사업 수행 역량을 입증하고, 이를 기반으로 글로벌 고객사, 파트너사와의 협력을 확대하고 신규 사업 기회 발굴에 나선다. 대한전선은 “서해안 에너지 고속도로 참여는 물론 글로벌 프로젝트 수주 확대에 적극 나설 계획”이라고 설명했다.국내 유일의 해상풍력용 CLV 포설선 ‘팔로스(PALOS)’와 해저케이블 전문 시공법인 대한오션웍스도 소개할 계획이다. CLV는 설계 단계부터 해저케이블 포설을 목적으로 건조된 특수선박이다. 전용 포설선과 전문 시공법인을 통해 설계부터 생산, 운송, 시공, 유지보수까지 전 밸류체인을 아우르는 턴키 수행 역량을 갖추고 있음을 강조할 예정이다.생산 인프라 측면에서는 당진 해저케이블공장을 중심으로 한 공급 역량을 선보인다. 2027년 가동 예정인 해저케이블 2공장을 통해 HVDC 생산 능력을 한층 확대하고, 급증하는 글로벌 해상풍력 및 전력망 투자 수요에 대응한다는 계획이다.대한전선 관계자는 “이번 전시회는 HVDC 및 해저케이블 분야에서 대한전선의 기술력과 사업 수행 역량을 글로벌 시장에 알릴 수 있는 기회”라며 “유럽을 포함한 주요 시장에서 수주 확대와 사업 기회 발굴에 적극 나설 것”이라고 말했다.