에스원 “중소기업 10곳 중 2곳만 화재 선제 대응”

73% “CCTV 관제 요원 운영 부담”

스마트 안전관리 솔루션 보급 확대

2026-04-21 B2면

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중소기업들이 산업현장에서 화재·폭발 사고를 가장 우려하지만, 10곳 중 2곳만 선제 대응 시스템을 갖췄다는 조사 결과가 나왔다. 보안업체 에스원은 20일 자사 서비스를 이용하는 기업 고객 2만여 곳 중 응답한 1337개사를 대상으로 진행한 ‘중소기업 산업현장 안전관리 현황과 인식에 관한 설문’ 결과를 발표했다.조사 결과 중소기업이 현장에서 가장 우려하는 사고 유형은 ‘화재·폭발’(50.6%)로 집계됐다. 여기에 과열이나 정전 등 설비 이상(27.7%)을 포함하면 응답 기업의 80%가량이 화재 관련 위험을 우려했다. 그러나 과열을 포함한 이상 징후를 사전에 포착하는 ‘화재 감지 시스템’을 운영 중인 기업은 20.60%에 불과했다. 에스원 관계자는 “대부분 연기 감지기, 가스 탐지기와 같은 기본 감지 설비에 머물러 있어 화재 사고에 대한 우려 수준에 비해 대응 체계가 충분히 뒷받침되지 못하고 있다”고 설명했다.안전관리 운영 측면에서는 응답 기업의 73.4%가 ‘폐쇄회로(CC)TV 관제 요원의 채용과 운영’에 어려움을 느낀다고 답했다. 특히 야간과 휴일을 포함한 24시간 모니터링 부담(60.0%)이 높은 것으로 나타났다. ‘인공지능(AI) CCTV’를 운영한다는 응답은 4.70%였다. 안전관리 대응 체계 고도화가 어려운 이유로는 응답 기업의 42.8%가 ‘비용 부담’을 꼽았다. 에스원 관계자는 “AI CCTV와 스마트 안전관리 솔루션 보급을 확대하는 한편, 정부 지원 사업을 현장에 적극적으로 알려 중소기업의 비용 부담을 덜어줄 것”이라고 말했다.