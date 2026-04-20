‘하이닉스 고졸 필기 교재’가 베스트셀러…“자녀들 마이스터고 보내라” 교사 조언까지

‘억대 성과급’ 기대감에 ‘하닉고시’ 열풍

교육업계 ‘하이닉스 입사’ 강좌 내놓아

고교 교사 “마이스터고 거쳐 하닉 입사 가능”

이미지 확대 ‘SK 하이닉스 역대급 성과급에 SK 그룹 취업 교재도 인기’ 16일 서울 광화문 교보문고 ‘취업 베스트’ 매대에 SK그룹 입사 관련 교재 ‘SKCT’가 진열돼 있다. 최근 반도체 업계의 역대급 실적과 높은 성과급 기대감으로 취업준비생들의 SK하이닉스 지원 열기가 커지고 있다. 2026.4.16 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 ‘SK 하이닉스 역대급 성과급에 SK 그룹 취업 교재도 인기’ 16일 서울 광화문 교보문고 ‘취업 베스트’ 매대에 SK그룹 입사 관련 교재 ‘SKCT’가 진열돼 있다. 최근 반도체 업계의 역대급 실적과 높은 성과급 기대감으로 취업준비생들의 SK하이닉스 지원 열기가 커지고 있다. 2026.4.16 뉴스1

이미지 확대 온라인 서점 예스24에서는 20일 오전 8시 기준 시대에듀의 ‘SK하이닉스 고졸·전문대졸 온라인 필기시험 통합기본서’가 실시간 베스트셀러 1위에 올랐다. 자료 : 예스24 닫기 이미지 확대 보기 온라인 서점 예스24에서는 20일 오전 8시 기준 시대에듀의 ‘SK하이닉스 고졸·전문대졸 온라인 필기시험 통합기본서’가 실시간 베스트셀러 1위에 올랐다. 자료 : 예스24

이미지 확대 경기 이천시 SK 하이닉스 본사 모습. 2025.10.29. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 경기 이천시 SK 하이닉스 본사 모습. 2025.10.29. 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

반도체 열풍을 타고 올해 200조원이 넘는 영업이익이 예상되는 SK하이닉스가 생산직 직원 채용에 나서자 취업 준비생들의 반응이 뜨겁다. SK하이닉스를 겨냥한 수험서는 서점가에서 베스트셀러에 오르는가 하면 “자녀들을 반도체 마이스터고에 보내라”고 권하는 교사들도 등장했다.20일 서점가에 따르면 온라인 서점 예스24에서는 이날 오전 8시 기준 시대에듀의 ‘SK하이닉스 고졸·전문대졸 온라인 필기시험 통합기본서’가 실시간 베스트셀러 1위에 올랐다.SK하이닉스 입사를 겨냥한 강좌들도 쏟아지고 있다. 에듀윌은 지난 11일 SK그룹 적성검사인 ‘SKCT’ 관련 교재인 ‘에듀윌 SKCT 기본서’가 주요 온라인 서점 e-북 전체 분야 베스트셀러 1위를 차지했다고 밝혔다.교육업체 해커스는 최근 ‘SK하이닉스 단기합격반’ 강좌를 개설했다. 기업 분석을 비롯해 자기소개서 작성, 면접 대비, SKCT 준비 등 채용 전 과정을 190강좌에 담았다.취업동스쿨도 최근 SKCT 대비를 위한 10일·20일 단기 강좌를 개설했다.앞서 SK하이닉스는 지난 13일 전임직(생산직) 공채 공고를 냈다. 반도체 제조 관련 장비 유지 보수 및 라인 운영 등의 업무를 맡는 ‘메인트’와 품질 관련 시험 및 불량 요인 검사 등을 수행하는 ‘오퍼레이터’ 등의 직무를 선발한다.지원 자격은 고등학교 졸업 또는 전문대학 졸업자 및 8월 졸업 예정자로, 학사 이상 학위 소유자는 지원이 불가능하다. 합격자들은 기존 이천캠퍼스를 비롯해 D램 생산기지로 조성 중인 청주 M15X 공장과 용인 반도체 클러스터에도 투입될 것으로 보인다.SK하이닉스의 공채는 온라인 커뮤니티에서 ‘대국민 오디션’이라 불리며 화제를 모았다. 합격자들이 입사 후 받게 될 성과급의 규모에 대한 관심이 쏟아졌고, 취업 준비생을 비롯해 자녀의 취업을 걱정하는 부모들 사이에서는 합격에 필요한 자격증 등 ‘스펙’에 대한 궁금증이 이어졌다.특히 고졸 및 전문대졸의 학력으로도 대기업에 입사해 상당한 규모의 성과급을 받을 수 있다는 점에서 반향을 일으키고 있다. 온라인 커뮤니티에는 “4년제 대학을 졸업한 뒤 전문대도 졸업했는데, 학사학위를 이력서에 적지 않고 지원해도 될까” 등 학력을 고졸 또는 전문대졸로 속이고 지원하고 싶다는 글도 올라왔다.고교 교사들 사이에서는 “마이스터고를 거쳐 SK하이닉스에 입사하는 것도 좋다”는 이야기도 나온다.자신을 직업계고의 전기과 교사라고 소개한 A씨는 온라인 커뮤니티에 올린 글에서 “사칙연산도 헷갈리는 아이들이 삼성전자와 SK하이닉스에 들어가서 몇억원씩 받으니 기특하다”면서 “아이들 성적이 애매하면 마이스터고에 보내시라. 중견 반도체 회사를 거쳐 삼성전자와 SK하이닉스로 옮길 수 있다”고 조언했다.SK하이닉스의 채용 공고가 이처럼 높은 관심을 끌며 ‘하닉고시’라는 신조어까지 등장한 것은 노사 합의를 통해 사측이 직원들에게 지급하게 될 성과급에 대한 기대감 때문이다.SK하이닉스는 노사 합의를 통해 영업이익의 10%를 이듬해 초 지급하는 ‘초과이익분배금(PS)’의 재원으로 활용하기로 했다. 증권가에서는 SK하이닉스가 올해 역대 최대 규모인 250조원의 영업이익을 달성할 것으로 내다보고 있다.이같은 전망이 현실화할 경우 전체 임직원 수(3만 5000여명)를 토대로 단순 계산하면 직원 1인당 평균 약 7억원(세전)의 성과급을 받는다는 분석이 나온다. 다만 반도체 산업 특성상 업황 변동성이 큰 만큼 장밋빛 기대만으로 진로를 결정하는 것은 신중해야 한다는 목소리도 적지 않다.