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전화 걸면 가족 정보 공유… 삼성전자 ‘패밀리 케어’

이범수 기자
이범수 기자
입력 2026-04-17 00:04
수정 2026-04-17 00:04
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삼성전자는 스마트홈 플랫폼 ‘스마트싱스’(SmartThings) 업데이트를 통해 가족 돌봄 기능을 한층 강화했다고 16일 밝혔다.

개편의 핵심은 ‘패밀리 케어’ 서비스 고도화로 ‘케어 온 콜’(Care on Call) 기능을 새롭게 도입한 것이 특징이다. 케어 온 콜은 사용자가 떨어져 사는 가족에게 전화를 걸 때 통화 연결 이전에 상대의 상태 정보를 직관적으로 보여주는 기능이다. 첫 활동 시각, 최근 활동 시간, 걸음 수, 날씨 등 일상 지표를 한눈에 확인할 수 있어 단순 연락을 넘어 사전적 안부 확인과 위험 징후 대응이 가능하다.

이와 함께 스마트싱스는 가전 연동을 통한 실내 환경 모니터링과 이상 감지 시 원격 제어, 일정 시간 활동이 없을 경우 로봇청소기를 활용한 ‘안심 패트롤’ 기능 등을 결합해 돌봄 체계를 입체화했다. 또한 관련 정보는 ‘나우 브리프’(Now Brief)와 연동돼 스마트폰뿐 아니라 TV, 냉장고 등 다양한 기기에서 통합 제공된다. 정재연 삼성전자 스마트싱스팀장 부사장은 “스마트싱스를 통한 차별화된 서비스를 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

이범수 기자
2026-04-17 B3면
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