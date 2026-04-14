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英 항공사 버진애틀랜틱 ‘인천 ~런던 노선’ 신규 취항
양경수(왼쪽 다섯번째부터) 한국관광공사 국제관광본부장, 코닐 코스터 버진애틀랜틱 최고경영자, 김범호 인천국제공항공사 사장직무대행과 승무원들이 14일 인천국제공항에 도착한 런던발 버진애틀랜틱 항공기 앞에서 기념 촬영을 하고 있다. 영국 항공사 버진애틀랜틱은 인천~런던 노선을 신규 취항해 주 7회 운항한다.
연합뉴스
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양경수(왼쪽 다섯번째부터) 한국관광공사 국제관광본부장, 코닐 코스터 버진애틀랜틱 최고경영자, 김범호 인천국제공항공사 사장직무대행과 승무원들이 14일 인천국제공항에 도착한 런던발 버진애틀랜틱 항공기 앞에서 기념 촬영을 하고 있다. 영국 항공사 버진애틀랜틱은 인천~런던 노선을 신규 취항해 주 7회 운항한다.
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2026-04-15 B4면
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