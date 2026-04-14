호반그룹 서서울CC·H1클럽, 명품 골프장의 위엄

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호반그룹 서서울CC·H1클럽, 명품 골프장의 위엄

입력 2026-04-14 23:50
수정 2026-04-14 23:50
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문주 새단장하고 플레이구간 안전까지 꼼꼼히
문주 새단장하고 플레이구간 안전까지 꼼꼼히 호반그룹이 운영하는 골프장 ‘서서울CC’(서서울컨트리클럽)와 ‘H1클럽’(H1 CLUB)이 브랜드 경쟁력 강화에 본격 나섰다고 14일 밝혔다. 서서울CC와 H1클럽은 골프장의 첫인상을 좌우하는 ‘문주’를 최근 새롭게 정비했고, 겨울 휴장 기간 동안 주요 플레이 구간을 정비하고 안전 시설을 보완해 전반적인 라운딩 환경을 개선했다. 위 사진은 서서울CC가 최근 정제된 이미지를 강조해 새롭게 단장한 문주 모습. 아래 사진은 H1클럽의 전경.
호반그룹 제공


호반그룹이 운영하는 골프장 ‘서서울CC’(서서울컨트리클럽)와 ‘H1클럽’(H1 CLUB)이 브랜드 경쟁력 강화에 본격 나섰다고 14일 밝혔다. 서서울CC와 H1클럽은 골프장의 첫인상을 좌우하는 ‘문주’를 최근 새롭게 정비했고, 겨울 휴장 기간 동안 주요 플레이 구간을 정비하고 안전 시설을 보완해 전반적인 라운딩 환경을 개선했다. 위 사진은 서서울CC가 최근 정제된 이미지를 강조해 새롭게 단장한 문주 모습. 아래 사진은 H1클럽의 전경.

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호반그룹 제공

2026-04-15 B3면
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