한미글로벌, 美국립공원관리청과 5년 6000억원 규모 계약

2026-04-15 B3면

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건설사업관리(PM) 전문 기업 한미글로벌의 미국 자회사 오택이 미국 내무부 산하 국립공원관리청이 발주한 무기한 수량계약(IDIQ)을 체결했다고 14일 밝혔다.IDIQ는 미 연방정부의 대표적인 조달 계약 유형으로 일정 기간 수량을 정해두지 않고 필요에 따라 개별 과업을 발주하는 방식이다. 2026년 3월부터 2031년 2월까지 5년 동안 총 4억 달러(한화 약 6000억원) 규모의 사업 물량에 대해 복수의 참여사가 경쟁을 통해 프로젝트를 수행하는 것이 계약 내용이다. 오택은 에이콤과 제이콥스 등 미국의 글로벌 엔지니어링 기업 8개사와 함께 해당 사업에 지속적으로 참여할 수 있는 자격을 얻었다. 사업은 미국 전역 국립공원의 노후 인프라 개선과 유지보수를 위한 종합 설계 및 엔지니어링 프로젝트로 상하수 처리시설 및 시스템 교체·개선, 건축 설비 및 시설 교체, 도로·교량 개보수 등이 포함된다. ﻿