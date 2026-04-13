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‘LG 구겐하임 어워드’ 수상작 뉴욕·런던·서울서 상영

LG가 13일 세계 주요 도시 중심가에서 전광판을 통해 ‘LG 구겐하임 어워드’ 2026년 수상자 트레버 페글렌의 작품을 상영한다고 밝힌 가운데, 영국 런던 피커딜리서커스에서 페글렌의 수상을 축하하는 영상이 상영되고 있다. 지난 6일부터 상영을 시작한 미국 뉴욕 타임스스퀘어에서는 8주간, 런던 피커딜리서커스와 서울 종로구 광화문광장에서는 이날부터 5주간 상영될 예정이다.

LG 제공