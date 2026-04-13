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LG유플러스 전 고객 유심 무상 교체 시작

곽소영 기자
곽소영 기자
입력 2026-04-13 23:31
수정 2026-04-13 23:31
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LG유플러스가 13일부터 전 고객을 대상으로 유심(USIM) 무상 교체 및 업데이트를 시작했다. 지난해 이동통신 3사(SK텔레콤·KT·LG유플러스)의 개인정보 유출 사태 이후 약 1년 만에 3사 모두 유심 전면 교체 수순을 밟게 됐다.

LG유플러스가 확보한 물량은 이동통신(MNO) 209만장, 알뜰폰(MVNO) 168만장 등 실물 유심 377만장과 이심(eSIM) 200만장이다. 사전에 매장 방문을 신청한 고객은 이동통신 16만 9873명으로 대상 고객의 1.4% 수준이다.

LG유플러스의 유심 교체는 국제이동가입자식별번호(IMSI)의 한계에 따른 보안 우려를 해소하기 위한 선제적 조치다. 통신업계는 2011년 4세대 이동통신(4G)을 도입하면서 IMSI를 생성할 때 가입자의 실제 휴대전화 번호 일부를 포함해 발급해왔다. 그러나 지난해 개인정보 유출 사태 이후 IMSI 값이 주소나 위치 등 가입자의 다른 유출 정보와 결합될 경우 보안에 구멍이 될 수 있다는 지적이 제기됐다. 업계에서는 이번 유심 대대적 교체 사태가 이동통신사의 보안 강화의 분수령이 될 것이란 전망도 나온다.

곽소영 기자
2026-04-14 B1면
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