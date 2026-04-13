LG, ‘구겐하임 어워드’ 수상 축하 영상 뉴욕·런던·서울서 상영

세계 주요 도시 LG 전광판에

올해 LG 구겐하임 어워드 수상자

트레버 페글렌 작품·예술 철학 영상 상영

이미지 확대 13일 서울 종로구 광화문광장에 2026년 LG ‘구겐하임 어워드’ 수상자인

트레버 페글렌의 수상을 축하하는 영상이 상영되고 있다.

LG 제공 닫기 이미지 확대 보기 13일 서울 종로구 광화문광장에 2026년 LG ‘구겐하임 어워드’ 수상자인

트레버 페글렌의 수상을 축하하는 영상이 상영되고 있다.

LG 제공

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LG는 13일 미국 뉴욕, 영국 런던, 서울 등 세계 주요 도시 중심가의 LG 전광판을 통해 ‘LG 구겐하임 어워드’ 2026년 수상자 트레버 페글렌의 작품을 상영한다고 밝혔다.올해로 4회째인 LG 구겐하임 어워드는 LG와 뉴욕 구겐하임 미술관이 맺은 ‘LG 구겐하임 아트 ＆ 테크 파트너십’의 핵심 프로그램으로, 기술을 활용해 창의적 혁신을 만들어 낸 예술가에게 상금 10만 달러(1억 5000만 원)와 트로피를 수여한다.올해 수상자인 페글렌은 인공지능(AI)과 디지털 기술이 가진 권력 구조와 감시 체계를 사진과 영상, 조형물 등 다양한 방식으로 시각화해 온 미디어 아티스트다. 지난 2017년에는 창의성과 잠재력을 입증한 개인에게 주는 상인 ‘맥아더 펠로십’에 선정되기도 했다. 페글렌의 작품은 뉴욕 구겐하임 미술관을 비롯해 파리 퐁피두 센터 등 세계 유수의 미술관에 소장돼 있다.뉴욕 구겐하임 미술관이 제작한 영상은 페글렌의 작업 중 AI의 시점에서 인식하는 풍경을 담았다. 미국 뉴욕 타임스 스퀘어에서는 지난 6일부터 상영을 시작해 8주간, 영국 런던 피카딜리 서커스와 서울 종로구 광화문광장에서는 이날부터 5주간 상영될 예정이다.세 도시는 페글렌이 예술 활동을 펼쳐왔다는 공통점이 있다. 페글렌은 지난 2018년 ‘백남준아트센터 국제예술상’을 수상한 바 있다. 페글렌은 오는 5월 14일 뉴욕에서 수상을 축하하는 현지 행사를 비롯해, 18일 관객에게 직접 자신의 작품세계를 소개하는 ‘퍼블릭 프로그램’ 행사를 진행할 예정이다.