아시아 부호 가문 순위…삼성家 3위·현대家 16위

이미지 확대 이재용 삼성전자 회장(왼쪽)과 정의선 현대자동차 그룹 회장이 지난해 11월 18일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 아부다비 대통령궁에서 열린 한-UAE 문화교류 행사에 참석해 대화하고 있다. 2025.11.18. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재용 삼성전자 회장(왼쪽)과 정의선 현대자동차 그룹 회장이 지난해 11월 18일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 아부다비 대통령궁에서 열린 한-UAE 문화교류 행사에 참석해 대화하고 있다. 2025.11.18. 연합뉴스

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삼성가와 현대가가 올해 아시아 20대 부호 가문 순위에서 각각 3위와 16위에 올랐다.블룸버그 통신은 13일 자사 억만장자 지수(BBI)를 토대로 집계한 ‘아시아 20대 갑부 가문’ 순위를 발표했다.1위는 인도의 최대 재벌 릴라이언스 그룹을 이끄는 암바니 가문이다. 암바니 가문의 자산은 897억 달러(약 132조 7000억원)로 집계됐다. 홍콩 부동산 재벌인 순훙카이(SHKP)의 궈씨 가문은 502억 달러(약 74조 3000억원)로 2위에 올랐다.삼성가는 자산 455억 달러(약 67조 3000억원)로 3위였다. 현대차그룹의 현대가는 자산 217억 달러(약 32조 1000억원)로 16위에 매겨졌다. 올해 순위에서는 인도와 홍콩 지역이 각각 5곳씩 포함돼 가장 비중이 높았다. 태국은 4위인 CP그룹 치라와논 가문을 비롯해 모두 3곳이 순위에 들었다. 한국과 싱가포르는 각각 2곳이 순위에 포함됐다.블룸버그는 “아시아 20대 갑부 가문의 총자산이 올해 역대 최대치를 기록했다”며 “이는 인공지능(AI) 투자 열풍에 힘입은 약진 덕분”이라고 했다.