정의선 美 39조 투자, ‘로봇이 미래’

이미지 확대 정의선 현대차그룹 회장. 현대차그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 정의선 현대차그룹 회장. 현대차그룹 제공

이미지 확대 현대차 휴머노이드 아틀라스. 제공=현대차그룹 닫기 이미지 확대 보기 현대차 휴머노이드 아틀라스. 제공=현대차그룹

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정의선 “현대차그룹 DNA로 환경변화 대응”세마포 인터뷰 “로보틱스·AI는 성장 핵심축”정의선 현대차그룹 정의선 회장이 로보틱스와 인공지능(AI)을 그룹 미래 성장의 핵심축으로 재강조하며 미국에 2028년까지 총 260억 달러(약 39조원)를 투자하겠다는 계획을 밝혔다.정 회장은 12일(현지시간) 미국 온라인매체 세마포 인터뷰에서 “로보틱스와 피지컬 AI는 모빌리티를 넘어서는 현대차그룹의 진화에 핵심적인 요소”라며 “우리는 인간과 협업하는 로봇을 통해 이 비전을 실현하고자 한다”고 말했다.또 정 회장은 2028년까지 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 생산 공정에 투입하겠다고 재확인했다. 현대차그룹은 2030년까지 연간 최대 3만대의 아틀라스를 생산할 예정이다. 정 회장은 “고객의 요구가 변화함에 따라 로보틱스와 AI는 제조 혁신과 최고 품질 제품 제공에 점점 더 중요한 역할을 하게 될 것”이라고 설명했다.정 회장은 “현대차그룹에게 미국은 장기적인 회복력과 지속 가능한 성장의 핵심 기반”이라며 “2028년까지 총 260억 달러를 투자해 장기 성장 기반을 강화하겠다”고 밝혔다. 이어 “현대차그룹은 40여년전 미국에 진출한 이후 205억달러를 투자해왔다”고 했다. 특히 현대차그룹의 미국 내 사업이 57만개 이상의 일자리를 뒷받침하고 있으며, 자선사업을 통해 미국 전역에 3억 달러 이상을 기부했다는 점도 강조했다.글로벌 환경에 대해서는 “글로벌 시장은 점점 더 분절화되고 있다. 이것이 현실”이라며 “유연성과 회복력을 기반으로 한 전략으로 변화하는 글로벌 환경을 헤쳐 나가고 있다”고 설명했다. 이어 글로벌 확장과 현지화를 동시에 추진하는 전략으로 대응하겠다고 전했다.특히 정 회장은 수소 사업에 대해 강한 의지를 유지했다. 그는 “AI 인프라와 데이터센터 확대로 에너지 수요가 급증하는 가운데 수소는 중요한 대안이 될 수 있다”며 “탄소중립은 미래 세대를 위한 필수 과제”라고 밝혔다. 또 수소는 전기차와 경쟁 관계가 아닌 보완적 기술이라고 설명한 뒤 “고객에게 다양한 선택지를 제공하는 것이 에너지 전환 시대의 경쟁력”이라고 덧붙였다.정 회장은 현대차그룹 DNA 기반해 향후 경영과제를 극복하겠다고 했다. 그는 “우리 경쟁력의 핵심은 품질, 브랜드 신뢰, 그리고 고객 중심 사고”라며 “국내외 환경 변화는 모두가 대응해야 할 과제이며 우리는 회복력과 유연성을 바탕으로 이를 잘 헤쳐 나갈 준비가 됐다. 이는 현대차그룹의 DNA”라고 말했다.