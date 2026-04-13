현대건설, 핀란드와 에너지 인프라 분야도 협력 강화

신규 대형 원전 이어 SMR 등 맞손

이미지 확대 이한우(앞줄 왼쪽 일곱 번째) 현대건설 대표이사가 지난 10일 서울 종로구 현대건설 계동 사옥에서 빌레 타비오(앞줄 왼쪽 여덟 번째) 핀란드 외교통상개발부 장관과 기념 촬영을 하고 있다.

현대건설 제공 닫기 이미지 확대 보기 이한우(앞줄 왼쪽 일곱 번째) 현대건설 대표이사가 지난 10일 서울 종로구 현대건설 계동 사옥에서 빌레 타비오(앞줄 왼쪽 여덟 번째) 핀란드 외교통상개발부 장관과 기념 촬영을 하고 있다.

현대건설 제공

2026-04-13 B3면

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현대건설이 핀란드와 신규 대형 원전에 이어 에너지 인프라 분야 협력도 추진한다고 12일 밝혔다.이한우 현대건설 대표는 지난 10일 서울 종로구 계동 본사를 방문한 빌레 타비오 핀란드 외교통상개발부 장관과 유리 예르비아호 주한 핀란드 대사 등 핀란드 대표단과 차세대 에너지 분야 협력을 논의했다. 이 자리에는 지역난방용 소형모듈원전(SMR) 기업인 ‘스테디에너지’, 산업용 버너 및 히트펌프 생산 기업인 ‘오일론’, 열에너지 저장 시스템·솔루션 개발 기업인 ‘엘스토르’ 등 에너지 분야 경제사절단이 동참했다. 현대건설은 핀란드의 열에너지 기술과 자사의 설계·조달·시공(EPC) 역량을 결합하는 방안을 중점적으로 논의했다고 설명했다.현대건설 관계자는 “최근 중동 리스크로 각국의 에너지 안보가 한층 중요해진 만큼, 탄소 배출을 최소화한 차세대 에너지 인프라 분야에서 협력을 강화하겠다”고 강조했다.현대건설은 지난해부터 핀란드 국영 에너지 기업 ‘포툼’, 미국 ‘웨스팅하우스’와 함께 핀란드 신규 대형 원전 건설 사업을 위한 사전 업무를 수행 중이다. 지난달에는 핀란드 헬싱키에서 신규 원전 건설을 위한 심포지엄을 개최해 관련 기업들과 네트워크를 강화하는 등 핀란드를 비롯한 북유럽의 에너지 시장 진출을 준비하고 있다.