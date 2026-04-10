LGU+ 유심 교체 예약 급등, 이틀 만에 10만명 육박

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국제가입자식별번호(IMSI) 노출 논란으로 유심(USIM) 업데이트 및 교체를 앞둔 LG유플러스의 예약 신청자가 이틀 만에 10만명에 육박했다.10일 LG유플러스에 따르면 전날 오후 8시 기준 매장 방문 예약 시스템을 통해 접수된 누적 신청자는 총 9만 6139명으로 집계됐다. 고객군별로는 이동통신(MNO) 가입자 8만 9709명, 알뜰폰(MVNO) 가입자 6430명이다. 예약 시작 이틀 만에 전체 대상 고객의 각각 0.7%, 0.1%가 신청을 마친 셈이다.이번 조치는 개인 식별 정보인 IMSI를 가입자의 실제 휴대전화 번호를 활용해 부여해온 사실이 드러나며 보안 우려가 제기된 데 따른 것이다. 본격적인 무료 교체 및 소프트웨어 업데이트는 오는 13일부터 전국 매장과 온라인에서 동시에 진행된다.가입자는 우선 안내 문자를 통해 본인의 조치 대상 여부와 방법을 확인해야 한다. 매장 방문이 필요한 경우 대기 시간을 줄이기 위해 ‘유플러스원(U+one)’ 앱이나 홈페이지에서 방문 날짜와 시간을 미리 예약할 수 있다.최신 기종 등 소프트웨어 업데이트만으로 해결 가능한 모델은 매장을 방문할 필요가 없다. 13일부터 앱이나 홈페이지에서 비대면 업데이트를 진행하면 즉시 조치가 완료된다. 다만 온라인 조치가 어렵거나 유심 자체를 교체해야 하는 기종인 경우에는 예약을 통한 매장 방문이 필요하다.