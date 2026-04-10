넷마블 ‘왕좌의 게임: 킹스로드’, 17일 온라인 쇼케이스

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넷마블은 신작 액션 어드벤처 RPG ‘왕좌의 게임: 킹스로드’의 온라인 쇼케이스 티저 영상을 공식 유튜브 채널을 통해 공개했다고 10일 밝혔다.오는 17일 오후 8시에 열리는 이번 쇼케이스에서는 게임의 정식 출시 일정과 서비스 방향성이 베일을 벗는다.개발사인 넷마블네오의 장현일 PD를 비롯해 웹툰 작가 이종범, 인플루언서 옥냥이 등이 출연해 원작 세계관의 고증 과정과 핵심 콘텐츠를 심도 있게 소개할 예정이다.게임은 HBO의 인기 드라마 ‘왕좌의 게임’ 시즌4를 배경으로 한 오픈월드 액션 RPG다. 넷마블은 공식 라이선스를 바탕으로 원작의 고퀄리티 그래픽과 몰입감 넘치는 서사를 구현하는 데 주력했다.쇼케이스 당일인 17일 오후 2시부터는 글로벌 PC 플랫폼 스팀에서 비공개 테스트(CBT)도 시작된다.오는 24일까지 진행되는 이번 테스트는 아시아 정식 출시에 앞서 게임성을 최종 점검하는 단계로, 23일까지 스팀 페이지를 통해 참가 신청을 받는다.