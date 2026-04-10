천안·아산 등 충남북부 2분기 경기전망 ‘먹구름’…“중동발 유가 불안”

이미지 확대 식당 앞에 설치된 음식 메뉴 가판대에 가격이 표시돼 있다. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 식당 앞에 설치된 음식 메뉴 가판대에 가격이 표시돼 있다. 서울신문DB

이미지 확대 천안, 아산 등 충남북부지역 제조업 경기전망지수(BSI) 전망치 분기별 추이. 충남북부상의 제공 닫기 이미지 확대 보기 천안, 아산 등 충남북부지역 제조업 경기전망지수(BSI) 전망치 분기별 추이. 충남북부상의 제공

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천안·아산 등 충남 북부 지역 제조업계 경기 전망 지수가 전분기 대비 14포인트 급락했다.이는 1년 만에 최저치다. 중동발 유가 불안과 고환율이라는 대외 변수에 의해 체감경기가 크게 위축됐다는 분석이다.10일 충남북부상공회의소에 따르면 지난 3월 5~18일 천안·아산·예산·홍성 지역 106개 제조업체를 대상으로 2026년 2분기 제조업경기전망지수(BSI)를 조사한 결과 기준치(100)를 밑도는 ‘73’을 기록했다.이 같은 수치는 전분기 ‘87’보다 크게 낮아졌고, 2025년 1분기(64) 이후 회복세에서 최저 수준으로 떨어졌다.충남북부상의는 중동발 지정학적 리스크로 인한 원자재 및 유가 상승과 고환율, 불확실성 확대 등이 복합적으로 작용한 결과로 분석했다.기업들은 경기 둔화 우려와 함께 ‘원가는 상승하고 수익은 감소하는 구조적 수익성 악화’를 크게 느끼고 있는 것으로 나타났다.업종별로는 자동차부품이 ‘94’에서 ‘52’, 식음료 ‘92’에서 ‘54’로 각각 급락했다.기업들은 상반기 경영 최대 리스크 요인으로 ‘원자재·에너지 비용 상승’(35.0%)을 꼽았고, 지정학적 리스크(18.4%)와 환율 변동성(15.7%)이 뒤를 이었다.최근 중동사태와 관련해 응답 기업의 80.2%가 ‘이미 경영에 영향을 받고 있다’고 답했으며, 주요 영향으로는 원자재 가격 상승(31.8%)과 환율 상승 부담(23.8%) 등을 꼽았다.충남북부상의 관계자는 “지난 분기 주력 산업을 중심으로 형성되었던 회복 기대감이 중동발 유가 불안과 고환율이라는 대외 변수에 의해 위축된 상황”이라며 “원자재 수급 안정화와 금융 부담 완화 등 정부 차원의 실효성 있는 정책적 뒷받침이 필요하다”고 강조했다.