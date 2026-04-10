유진그룹 주요 계열사 ‘에너지 절감 캠페인’…일상 업무 속 절약 정착

차량 5부제 시행·조기 소등 등 실천 과제 제시

“단순 비용 절감 넘어 에너지 절감 활동 지속”

이미지 확대 유진그룹 계열인 유진기업에서 진행하고 있는 에너지 절감 캠페인 포스터. 유진그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 유진그룹 계열인 유진기업에서 진행하고 있는 에너지 절감 캠페인 포스터. 유진그룹 제공

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유진그룹은 에너지 수급 안정과 지속 가능한 경영 환경 조성을 위해 유진기업, 동양, 유진투자증권, 유진한일합섬, 유진홈센터, TXR로보틱스 등 주요 계열사가 참여하는 ‘에너지 절감 캠페인’을 시행한다고 10일 밝혔다.이번 캠페인은 불안정한 대내외 에너지 환경 변화에 대응하고 단순한 비용 절감을 넘어 그룹 내 에너지 절약 문화를 정착시키기 위해 마련됐다고 유진그룹은 설명했다. 특히 각 계열사와 사업장별 운영 여건을 고려한 맞춤형 실천 과제를 통해 임직원들이 일상 업무 속에서 에너지 절감을 체감할 수 있도록 한다.캠페인은 차량 운행 관리, 사무공간 전력 절감, 냉난방 적정 온도 유지, 기타 운영 비용 절감 등을 중심으로 전개된다.주요 실천 사항으로는 차량 5부제 시행과 점심시간 소등, 미사용 PC 절전모드 전환 등이 포함됐다. 또 여름철 냉방 26℃ 이상, 겨울철 난방 20℃ 이하 유지 등 적정 실내 온도 준수를 통해 에너지 낭비를 최소화한다.전자문서 사용 및 화상회의를 통해 종이와 이동 비용을 줄이고 외부 간판 조기 소등과 외주·용역 운영 효율화 등 업무와 연계한 절감 방안도 이뤄진다. 일부 사업장에서는 업무용 하이브리드 차량 도입을 검토하는 방안도 모색한다.유진그룹 관계자는 “이번 캠페인은 국가적 에너지 위기에 기업 시민으로서 동참한다는 의지를 담은 것으로, 임직원 모두가 일상 업무 속 작은 실천부터 함께해 나갈 것”이라며 “앞으로도 에너지 절감 활동을 지속 확대하며 책임 있는 기업으로서의 역할을 다하겠다”고 말했다.