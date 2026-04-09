홍라희 명예관장, 삼성전자 주식 3.1조원 블록딜…상속세 대장정 마침표

이미지 확대 홍라희 리움미술관 명예관장, 이건희 컬렉션 전시 기념 갈라 행사 참석 홍라희 리움미술관 명예관장이 미국 워싱턴DC 스미스소니언 국립아시아미술관에서 열린 ‘이건희 컬렉션 전시 기념 갈라 행사’에 참석하고 있다. 워싱턴 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 홍라희 리움미술관 명예관장, 이건희 컬렉션 전시 기념 갈라 행사 참석 홍라희 리움미술관 명예관장이 미국 워싱턴DC 스미스소니언 국립아시아미술관에서 열린 ‘이건희 컬렉션 전시 기념 갈라 행사’에 참석하고 있다. 워싱턴 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

홍라희 리움미술관 명예관장이 3조원 규모의 삼성전자 지분을 처분하며 고 이건희 선대회장 별세에 따른 상속세 납부 재원을 최종 확보했다.9일 금융투자업계에 따르면 홍 명예관장은 이날 오전 삼성전자 보통주 1500만 주(지분율 0.25%)를 시간 외 대량 매매(블록딜) 방식으로 매각했다. 주당 매각가는 전날 종가에서 2.5%의 할인율이 적용된 20만 5237원으로, 전체 매각 규모는 약 3조 800억원에 달한다. 이번 처분으로 홍 명예관장의 삼성전자 지분율은 1.49%에서 1.24%로 낮아졌다.이번 매각은 삼성 일가가 부담해야 할 총 12조원대의 상속세를 완납하기 위한 마지막 절차다. 이재용 회장을 비롯한 삼성 총수 일가는 2021년부터 5년간 6회에 걸쳐 세금을 분할 납부하는 연부연납 제도를 이용해 왔으며, 이달이 마지막 납기다.홍 명예관장은 앞서 지난 1월 신한은행과 유가증권 처분 신탁 계약을 체결하는 등 계획적으로 현금 확보를 준비해 왔다. 이번 블록딜이 성공적으로 마무리됨에 따라 2020년 이후 약 4년 간 이어진 삼성가의 대규모 상속세 납부 과정도 사실상 마침표를 찍게 됐다.