한국전기연구원, 창립 50주년 엠블럼·슬로건 공개

이미지 확대 KERI 엠블럼·슬로건. 2026.4.9. 한국전기연구원 제공 닫기 이미지 확대 보기 KERI 엠블럼·슬로건. 2026.4.9. 한국전기연구원 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

올해 창립 50주년을 맞은 한국전기연구원(KERI)이 ‘전기의 날’을 앞두고 기념 엠블럼과 슬로건을 공개했다.KERI는 9일 “지난 2월부터 3월까지 홈페이지와 SNS를 통해 대국민 선호도 투표를 진행한 결과, 최종 엠블럼과 슬로건을 선정했다”고 밝혔다. 이번 투표에는 약 1만명이 참여했다.선정된 엠블럼은 기관 로고의 상징 색상인 파랑과 주황을 활용해 ‘50’을 붓 터치 형식으로 표현한 것이 특징이다. 배경에는 전력과 신재생에너지, 모빌리티, 전동기(모터), 배터리·나노 기술 등을 상징하는 아이콘을 배치해 미래 전력 생태계에서 KERI의 역할을 강조했다.슬로건은 ‘세상을 밝힌 50년, 더욱 빛날 100년’으로 정해졌다.연구원은 오는 11월 예정된 창립 50주년 본행사를 앞두고 이번 엠블럼과 슬로건을 활용한 다양한 기념행사와 이벤트를 차례대로 추진할 계획이다.김남균 원장은 “전기 기술의 가치를 알리고 연구원의 역할과 책임을 널리 알리기 위해 법정 기념일인 전기의 날에 맞춰 엠블럼을 공개했다”며 “반세기 성과를 바탕으로 미래를 선도하고 기업과 국민이 함께하는 연구기관으로 도약하겠다”고 밝혔다.