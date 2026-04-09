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농심, 6월 러시아 법인 설립

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-04-09 00:45
수정 2026-04-09 00:45
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농심이 오는 6월 러시아 법인을 설립하고 고성장 중인 현지 라면 시장을 공략한다고 8일 밝혔다.

농심은 모스크바에 현지 판매법인 ‘농심 러시아’를 세우고 온·오프라인 유통망을 강화해 200루블(3750원) 이상의 프리미엄 라면 시장을 집중 공략할 계획이다. 제품 공급은 부산 녹산 수출 전용 공장이 맡는다. 신라면, 너구리, 김치라면 등 현지 선호제품과 신제품을 중심으로 공급량을 확대해 2030년까지 법인 매출 3000만 달러를 달성하는 게 목표다. 러시아 법인은 향후 카자흐스탄, 우즈베키스탄 등 인접 국가 영업을 위한 유라시아 전략 거점으로 활용될 전망이다.

김현이 기자
2026-04-09 B3면
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