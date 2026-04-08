외국인 직원 특별 승진…호반호텔앤리조트, 글로벌 인재 육성 본격화

동일 기준 채용·승진·직접 고용

국적 아닌 역량 중심 인력 운영

글로벌 인재 육성 기반 조직 다양성

프리미엄 서비스 경쟁력으로 연결

이미지 확대 최근 정기 인사에서 특별 승진자로 발탁된 방글라데시 국적의 호세인 카비르 선임이 8일 제천 포레스트 리솜·레스트리 내 프리미엄 레스토랑 ‘몬도키친’에서 고객 맞이를 준비하고 있다.

호반그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 최근 정기 인사에서 특별 승진자로 발탁된 방글라데시 국적의 호세인 카비르 선임이 8일 제천 포레스트 리솜·레스트리 내 프리미엄 레스토랑 ‘몬도키친’에서 고객 맞이를 준비하고 있다.

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이미지 확대 충북 제천시 포레스트 리솜·레스트리 리솜 전경

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방글라데시 출신 호반호텔앤리조트 직원이 성과를 인정받아 특별 승진한 사례가 나오면서 국적을 넘어선 인재 선발과 육성 전략이 주목받고 있다.호반그룹의 호반호텔앤리조트는 최근 정기 인사에서 외국인 직원을 특별 승진자로 발탁했다고 8일 밝혔다. 포레스트 리솜에서 3년간 근무한 방글라데시 국적의 호세인 카비르 선임은 승진을 통해 그동안의 성과와 월등한 역량을 인정받았다. 업계에서 외국인 직원이 특별 승진자로 발탁되는 것은 이례적이다.호반호텔앤리조트는 고객의 소리(VOC) 게시판에 실명 칭찬이 꾸준히 올라올 만큼 우수한 서비스 역량을 증명해 온 카비르 선임의 성과를 높이 평가해 이번 특별 승진을 결정했다. 특히 고객 응대 과정에서의 세심한 대응과 서비스 프로세스 개선에 기여한 점을 주요하게 반영했다. 이는 단순 근무 경력이 아닌, 실질적인 성과와 기여도를 중심으로 인재를 중용하겠다는 회사의 인사 철학이 반영된 결과다.호반호텔앤리조트가 추진하고 있는 인사 정책의 방향성이 반영된 대표적인 사례가 카비르 선임이다. 내국인·외국인 구분 없이 인재 채용과 승진 시스템을 운영하며, 채용 단계부터 동일한 기준과 절차를 적용한 것이다. 외국인 인력 역시 내국인과 동일한 전문 인재로 정의하고, 직무 역량과 성장 가능성을 중심으로 평가하는 구조다.고용 방식에서도 남다른 방식을 적용하고 있다. 호반호텔앤리조트는 파견이나 도급이 아닌 직접 고용 체계를 구축해 일반적인 업계 관행과 차별화했다. 이를 통해 구성원의 소속감과 책임감을 높이고, 안정적인 근무 환경을 제공하는 데 초점을 맞추고 있다. 급여와 복리후생도 내국인과 동일한 기준으로 운영된다.현재 호반호텔앤리조트는 충북 제천시의 ‘포레스트 리솜’과 ‘레스트리’, 충남 안면도의 ‘아일랜드 리솜’, 예산의 ‘스플라스 리솜’, 제주의 ‘퍼시픽 리솜’ 등 전국 각지에서 리조트를 운영 중이다. 각 사업장에는 글로벌 인재 20여명이 객실·식음·조리 등 핵심 부서에 배치돼 내국인 직원들과 함께 근무하고 있다.카비르 선임은 “고객들의 따뜻한 칭찬 한마디가 가장 큰 보람이었는데, 이를 통해 성과와 역량을 인정받은 것 같아 기쁘다”면서 “앞으로도 맡은 자리에서 더욱 책임감을 가지고 최선을 다해 일하겠다”고 밝혔다.호반호텔앤리조트의 차별화된 인재 육성 전략은 서비스 경쟁력 강화로 이어지고 있다. 글로벌 인재 육성을 통한 조직의 다양성이 프리미엄 서비스 역량 향상으로 확장되고 있다는 설명이다. 다양한 국적의 고객을 응대하는 호텔·리조트 산업 특성상 글로벌 인재의 역할이 중요한 만큼 경쟁력 강화의 첫 단추인 인적 구성부터 변화한다는 전략이다.호반호텔앤리조트 관계자는 “내국인과 외국인 직원이 함께 성장하는 구조 속에서 공정한 평가와 커리어 기회를 제공하는 것이 핵심”이라며 “앞으로도 글로벌 인재 육성과 인사 체계를 지속적으로 고도화할 계획”이라고 설명했다.한편 호반호텔앤리조트는 지역 인재 채용 확대와 산학협력 인턴십 운영을 병행하며 국내 인재 육성에도 힘쓰고 있다. 지역 인재와 글로벌 인재가 함께 성장하는 구조를 통해 조직 경쟁력을 강화해 나간다는 방침이다.