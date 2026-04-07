‘중동 쇼크’에 항공사들 비상경영인데…‘정상운항’ 선택한 항공사

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‘중동 쇼크’에 항공사들 비상경영인데…‘정상운항’ 선택한 항공사

김지예 기자
김지예 기자
입력 2026-04-07 14:12
수정 2026-04-07 14:12
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파라타항공 “5월까지 감축 없이 운항”

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4~5월 정상운항 방침을 밝힌 파라타항공의 공지. 파라타항공 제공
4~5월 정상운항 방침을 밝힌 파라타항공의 공지. 파라타항공 제공


중동 전쟁 여파로 국제유가와 원·달러 환율이 급등하면서 국내 항공사들이 운항 감축에 나선 가운데 국내 저비용항공사(LCC) 파라타항공이 4~5월 전 노선 정상 운항하기로 했다.

파라타항공은 7일 “고객과의 약속은 어떠한 상황에서도 비용으로 환산할 수 없는 가치”라며 이같이 밝혔다.

파라타항공 측은 “현재 예약한 항공편은 예기치 못한 기상 상황이나 정비 사유가 발생하지 않는 한 예정된 일정에 따라 차질 없이 운항할 예정”이라고 했다. 이어 “변동 상황 발생 시 사전 안내를 통해 고객 불편을 최소화하겠다”고 덧붙였다.

파라타항공은 국제선으로 인천~도쿄 나리타·오사카·삿포로, 인천~베트남 다낭·나트랑·푸꾸옥 노선을 운항 중이다. 국내선은 김포~제주, 양양~제주 노선을 운항하고 있다.

최근 항공업계는 중동 전쟁으로 국제 유가가 급등하면서 잇따라 비상 경영을 선언하고 있다. 고환율에 총 비용의 약 30%를 차지하는 유류비 부담이 커진 탓이다. 대한항공 등 국내 12개 항공사 가운데 6곳이 비상경영에 돌입했고, 아시아나항공과 저비용항공사들은 국제선 운항을 줄이고 있다.
김지예 기자
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