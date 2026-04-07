[속보]삼성전자, 1분기 영업이익 57조…사상 최대

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[속보]삼성전자, 1분기 영업이익 57조…사상 최대

장진복 기자
장진복 기자
입력 2026-04-07 07:43
수정 2026-04-07 07:48
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삼성전자가 2026년 1분기 잠정 실적으로 매출액 133조원, 영업이익 57조 2000억원을 기록했다고 7일 밝혔다.

장진복 기자
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