경제 기업·산업 [속보]삼성전자, 1분기 영업이익 57조…사상 최대 장진복 기자 입력 2026-04-07 07:43 수정 2026-04-07 07:48 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/economy/industry/2026/04/07/20260407500007 URL 복사 댓글 0 삼성전자가 2026년 1분기 잠정 실적으로 매출액 133조원, 영업이익 57조 2000억원을 기록했다고 7일 밝혔다. 장진복 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 삼성전자가 발표한 2026년 1분기 잠정 매출액은? 133조원 572조원