K조선 발주량 39%… 중국과 격차 좁혔다

고부가 선박 수요 늘어난 영향

2026-04-07 B1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

우리나라 조선사들이 지난달 전 세계 선박 발주량 가운데 39%를 수주해 전월 대비 중국과의 격차를 좁혔다. 고부가 선종의 수주 물량이 늘어났다.6일 영국 조선·해운 시황 전문기관 클락슨리서치에 따르면 지난달 전세계 선박 수주량은 406만CGT(표준선 환산톤수), 135척으로 전년 동기(310만CGT)에 비해 31% 증가했다. 이 중 한국이 159만CGT(38척), 중국이 215만CGT(84척)를 수주해 각각 39%, 53%를 차지했다. 지난 2월 한국과 중국의 수주 점유율은 각각 11%, 80%였는데 격차가 크게 줄었다.1척당 환산톤수는 한국이 4.2만CGT로 중국(2.6만CGT)의 1.6배였다. 선박당 수주 톤수가 높다는 것은 고가 선박을 많이 수주했다는 의미다. 글로벌 액화천연가스(LNG) 프로젝트 발주와 노후 선박 교체 수요가 맞물리면서 우리나라의 경쟁력이 높은 고부가 선박 수주 물량이 많아졌다.선종별 선가는 LNG 운반선이 2억 4850만 달러, 초대형 컨테이너선이 2억 6000만 달러였다. 초대형 원유운반선(VLCC)은 1억 2950만 달러로 전월보다 100만 달러 상승했다. 이란 전쟁으로 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 VLCC 수요가 늘어난 탓이다.