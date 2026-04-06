3월 전세계 선박 발주 31% 늘어…K조선, 중국과 격차 좁혔다

작년 대비 늘어 한국 39%·중국 53%

유조선 1억 2950만달러…최고가 근접

이미지 확대 초대형 원유 운반선. 삼성중공업 제공 닫기 이미지 확대 보기 초대형 원유 운반선. 삼성중공업 제공

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지난달 전 세계 선박 발주량이 작년 같은 달 대비 증가한 가운데 한국의 수주 점유율이 중국과 격차를 좁힌 것으로 나타났다.6일 영국의 조선·해운시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면 지난 3월 전 세계 선박 발주량은 406만CGT(표준선 환산톤수·135척)로 작년 같은 달보다 31% 증가했다. 한국은 이 중 159만CGT(38척·39%)를 수주했다. 중국은 215만CGT(84척·53%)를 가져가며 지난달(한국 11%·중국 80%) 대비 격차가 줄었다.지난달 말 기준 세계 수주 잔량(남은 건조량)은 전월 대비 356만CGT 증가한 1억 8998만CGT였다. 국가별 수주 잔량은 한국이 3635만CGT(19%), 중국이 1억 2095만CGT(64%)다.클락슨 신조선가지수는 182.07을 기록하며 전월 대비 0.07포인트 하락했다. 선종별 선가는 액화천연가스(LNG) 운반선 2억 4850만달러, 초대형 컨테이너선 2억 6000만달러다.특히 초대형 원유운반선(VLCC) 1억 2950만 달러로 전월(1억 2850만 달러) 대비 100만 달러 상승했다. 올해 선박 교체 주기상 원유 운반선 수요가 늘어난데다, 미국·이란 전쟁으로 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화하며 유조선 등 석유제품 운반선에 대한 수요가 늘어난 영향으로 풀이된다.