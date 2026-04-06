한전, 국내 첫 ‘제로에너지빌딩 1등급’ 사옥 신축 나선다

강원본부 사옥, 연면적 1만5천㎡ 이상 공공·민간 업무시설 중 최초

유리창호형 페로브스카이트·태양전지·태양광 탠덤셀 등 신기술 적용

이미지 확대 한전 강원본부 신축사옥 예상 조감도. 한국전력 제공 닫기 이미지 확대 보기 한전 강원본부 신축사옥 예상 조감도. 한국전력 제공

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한국전력이 강원본부 사옥을 연면적 1만5000㎡ 이상 국내 민간·공공 업무시설 중 최초로 제로에너지빌딩 1등급(에너지자립률 100% 이상) 건물로 신축한다고 6일 밝혔다.강원본부 신축사옥은 강원도 춘천시 후평동에 연면적 1만6471㎡ 규모로 올해 하반기 착공, 2029년 준공을 목표로 진행하고 있다. 한전은 당초 제로에너지빌딩 3등급 예비인증을 획득했지만, 정부의 공공기관 K-RE100 추진 등 정부 정책을 주도적으로 이행하기 위해 ZEB 1등급으로 상향 추진한다고 설명했다.한전은 에너지자립률 100% 이상 달성을 위해 고효율 태양광 패널을 확대 설치하고, 최첨단 에너지 신기술을 총집결한다. 자체 연구개발 중인 유리창호형 페로브스카이트, 초고효율 태양광 탠덤셀, 수소연료전지 등을 시범 도입해 신축 사옥을 에너지 신기술 창출의 테스트베드로 활용한다는 복안이다.이와 함께 향후 새롭게 개발되는 기술과 에너지 환경 변화에 유연하게 대응할 수 있도록 건물 내부 벽체를 자유롭게 변경·조정할 수 있는 가변형 모듈식 구조로 시공, 공간의 활용성 또한 극대화할 예정이다.한전은 에너지 신기술과 신산업을 주도하며 대한민국 에너지 생태계 혁신을 이끄는 국가대표 공기업의 역할을 충실히 이행할 방침이다.특히 초기 투자 비용과 인프라 부족으로 민간 진입이 어려운 신산업 분야를 선제적으로 개척, 개인과 기업의 적극적인 시장 참여를 돕는 든든한 마중물 역할을 확고히 하겠다는 계획이다.​한전 관계자는 “이번 강원본부 신축 사옥의 제로에너지빌딩 1등급 추진은 공공기관이 정부 에너지 정책을 선도하는 상징적인 모범 사례가 될 것”이라고 말했다.