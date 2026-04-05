이란 전쟁 후 ‘역대 2위 수출’ 역설…불안한 정유사들

유가·정제마진 오르며 상승

2분기부턴 원료 확보가 변수

이미지 확대 휘발유 가격 2000원 돌파 중동 사태 장기화 여파로 국제 유가가 급등하는 가운데 4일 인천의 한 주유소의 기름값 안내 전광판에 휘발류 가격이 2065원을 알리고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 휘발유 가격 2000원 돌파 중동 사태 장기화 여파로 국제 유가가 급등하는 가운데 4일 인천의 한 주유소의 기름값 안내 전광판에 휘발류 가격이 2065원을 알리고 있다. 뉴시스

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이란·미국 전쟁 이후 정유업계가 지난달 유가 급등으로 높은 수출 실적을 올렸지만 업계에서는 원유 가격 변동성과 수급 문제로 위기가 심화할 것이라는 우려가 커지고 있다. 지난달까지는 기존 재고와 대체 원유 확보 등으로 급한 불을 껐지만 이달부터 원유 가격 변동성과 수급 문제로 위기가 심화할 것이란 이유에서다.산업통상부가 지난 1일 발표한 3월 수출입 동향에 따르면 휘발유·경유·나프타 등 석유제품 수출액은 51억 500만 달러로 역대 3월 기준 2위를 기록했다. 중동 전쟁에 따른 유가 급등으로 석유제품 수출단가가 상승한 영향으로 풀이된다. 3월 1~25일 석유제품 수출단가는 t당 925달러로 지난해 같은 기간보다 33.3% 증가했다.수출이 확대되면서 정유사들의 1분기 실적도 개선될 전망이다. 국내 정유사들은 원유를 전량 수입해 국내에서 석유제품으로 가공한 뒤 이를 수출한다. 지난해 4대 정유사의 매출액 중 정유사업 수출 비중은 GS칼텍스 71%, HD현대오일뱅크 67%, 에쓰오일 54%, SK에너지 51% 등으로 수출에서 더 많은 이익을 거두는 구조다.정유사들의 수익성 개선 지표인 정제마진도 3월 들어 치솟았다. 하나투자증권에 따르면 올해 2월 배럴당 평균 11.8달러 수준이었던 복합정제마진은 3월 29.3달러까지 올랐다.정유업계는 수출 확대로 인한 실적 개선이 일시적인 효과에 불과하다고 보고 있다. 전쟁이 장기화하는 양상에 들어가 유가 상승으로 인한 반사이익을 계속 누리기 어려워서다. 업계 관계자는 “지금은 가동률이 어느 정도 유지되고 있지만 앞으로는 가동률을 유지하기 어려울 수 있다”고 말했다.3월까지는 중동 사태 전 출발한 유조선 물량이 유입되면서 가동률을 유지할 수 있었지만, 호르무즈 해협을 통한 물량은 지난달 20일 입항한 200만 배럴을 마지막으로 중단됐다.정유사들은 현물 시장에서 호르무즈 해협 우회로를 통한 중동산 원유 도입을 검토하거나 미국·아프리카산 등 대체 원유 확보에 나서고 있다. 전쟁이 종결되고 호르무즈 해협 통항이 재개된다고 해도 불확실성은 남아있다. 유가 급락 시 반영되는 재고평가손실도 실적 변동성을 키우는 요인이다.업계 관계자는 “현지 원유 시설이 상당수 파괴된 데다 감산했던 설비를 정상화하려면 수개월이 걸린다”며 “당분간 불확실성이 계속될 것”이라고 했다.