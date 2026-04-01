동양, 정진학·유정민 각자대표로… 유진그룹 전문가 체제 고도화

주력사업 성장·신사업 확장에 주력

황이석 독립이사, 이사회 의장 선임

경영·감독 분리… 선진 지배구조로

사내이사 4명, 경영 집행 영역 맡아

이미지 확대 정진학 동양 대표이사(사장).

유진그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 정진학 동양 대표이사(사장).

유진그룹 제공

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

2026-04-01 B2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

유진그룹 계열사 동양이 사업 부문별 ‘각자 대표이사 체제’로 전환하고 독립이사 이사회 의장을 도입하는 등 이사회 구성을 전면 재편해 ‘전문가 거버넌스’를 고도화한다.동양은 전날 이사회를 열어 정진학 사장과 유정민 전무를 각자 대표이사로, 황이석 독립이사를 이사회 의장으로 선임했다고 31일 밝혔다.정 대표이사(사장)는 건자재 산업에 30년 이상 몸담은 전문경영인으로 지난해 3월 대표이사직에서 물러났다 경영 일선에 복귀했다. 정 대표는 1994년 유진그룹에 입사해 레미콘·건자재 사업 부문을 이끌었고 한국레미콘공업협회 회장과 한국리모델링협회 회장 등을 지내는 등 현장 경험이 풍부하다. 건설경기 둔화와 이란 전쟁으로 불확실성이 커진 상황에서 사업 체질 개선과 수익성 회복에 나설 것으로 보인다.유 대표이사(전무)는 자산개발·공간기획 전문가로 스튜디오 유지니아의 기획·운영과 유진리츠운용 설립을 주도했다. 그간 동양의 부동산·공간 인프라 자산을 고부가가치 사업으로 전환하는 데 큰 성과를 냈다는 평가다. 유 대표는 앞으로 도심형 인공지능(AI) 데이터센터 개발 등 신사업에서 속도를 내는 데 주력할 전망이다.또 동양은 황 독립이사(서울대 경영대 교수)를 이사회 의장으로 선임해 ‘경영·감독 분리 체계’를 확립했다. 동양 관계자는 “독립이사 의장 체제는 대표이사가 이사회 의장을 겸임할 때 발생할 수 있는 이해 상충을 막고, 이사회가 독립적이고 객관적인 시각에서 주요 경영 현안을 심의·감독할 수 있도록 하는 선진 지배구조”라고 말했다.정진학·유정민 대표이사를 비롯해 유순태 유진홈센터 대표이사, 박주형 전무 등 4명의 사내이사진이 경영 집행 영역 전반을 맡는다.동양은 수년 전부터 체계적으로 준비한 독립이사진도 최근 마지막 2자리를 채우면서 5명으로 완성했다. 지난 26일 정기 주주총회에서 글로벌 미디어 전문가인 수진 돌란 콘텍스트 랩 대표와 AI·금융공학 전문가인 어준경 연세대 경영대학 부교수가 신규 독립이사로 선임됐다.동양 관계자는 “이번 이사회 재설계는 건자재 주력사업의 안정적 성장과 인프라 플랫폼 기업으로의 전환, 콘텐츠와 AI 등 신사업 확장을 모두 뒷받침할 수 있는 최적의 경영체계를 구축한 것”이라며 “독립이사 의장 체제 도입과 각 분야 최고 전문가로 구성된 이사회를 통해 투명하고 책임 있는 지배구조를 실현해 나갈 것”이라고 말했다.