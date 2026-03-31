전국민 ‘에너지 절감’ 동참 속…초대형 전광판 어쩌나

에너지 위기 속 전력 잡아먹는 초대형 전광판

기업·기관마다 운영 방침 엇갈려…대부분 유지

“전력 소비량 적지 않아…위기 땐 끄는 방침을”

이미지 확대 2026 어스아워, 소등된 롯데월드타워 WWF(세계자연기금)의 지구촌 전등 끄기 캠페인 ‘어스아워(Earth Hour)’가 열린 28일 오후 조명이 켜진 서울 롯데월드타워가 소등돼 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 2026 어스아워, 소등된 롯데월드타워 WWF(세계자연기금)의 지구촌 전등 끄기 캠페인 ‘어스아워(Earth Hour)’가 열린 28일 오후 조명이 켜진 서울 롯데월드타워가 소등돼 있다. 뉴시스

이미지 확대 서울 강남구 삼성동 트레이드타워 1층 로비의 미디어 보드 운영이 중단된 가운데 지난 30일 한국무역협회의 에너지 절약 안내문이 설치돼있다.

장진복 기자 닫기 이미지 확대 보기 서울 강남구 삼성동 트레이드타워 1층 로비의 미디어 보드 운영이 중단된 가운데 지난 30일 한국무역협회의 에너지 절약 안내문이 설치돼있다.

장진복 기자

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이란과 미국 간 전쟁이 장기화하면서 에너지 수급 위기가 고조되는 가운데 건물 내외부에서 운영하는 전광판에 대한 대응 지침도 갈리고 있다. 차량 5부제와 시설물 운영 시간 단축 등 국가적 차원에서 에너지 위기에 대응하는 상황에서 전력 소모가 상대적으로 큰 전광판 운영 문제 역시 도마 위에 올랐다.31일 업계에 따르면 미디어파사드, 미디어아트 등 옥외 전광판을 운영하는 기업들은 대부분 현재까지 운영 계획에 변동이 없는 것으로 나타났다. 서울의 대표적인 초대형 전광판으로 꼽히는 중구 명동의 신세계백화점 본점 외관 미디어 파사드는 오전 6시부터 밤 12시까지 매일 18시간의 운영 시간을 그대로 유지한다. 신세계백화점은 정부의 에너지 절감 정책 당시 ▲점포별 ‘AI 기반 에너지 관리 시스템’ 도입 ▲온실가스 배출 저감을 위한 ‘고효율 설비 교체’ 등을 통해 동참한다는 계획을 밝혔지만 미디어 파사드는 에너지 절약 정책에 포함하지 않았다.롯데물산 역시 벚꽃축제 시기를 앞두고 예정대로 미디어 아트 행사를 진행할 계획이라고 밝혔다. 롯데물산은 석촌호수에 벚꽃이 피는 동안 롯데월드타워 외벽에 미디어 파사드를 통해 건물 전체가 벚꽃색으로 변하는 미디어 아트를 선보일 예정이다. 조명 연출 구간이 지난해보다 2배 확대됐고 오후 7시부터 9시까지는 정각마다 벚꽃 라이트쇼를 진행한다. 롯데물산 관계자는 “개별 기업의 홍보용이 아니라 공익성을 띠고 있어 계획에 변동은 없는 상태”라고 설명했다.KT 역시 광화문 인근의 ‘KT광화문빌딩 웨스트’에 설치된 초대형 미디어월 ‘KT 스퀘어’에 옥외 광고물을 운영 중이다. KT는 정부의 에너지 절약 정책 추진 당시 임직원들을 상대로 출퇴근 시 대중교통 이용 활성화, 비업무 공간 조명 소등 등 에너지 절약을 독려했으나 KT 스퀘어 운영과 관련해선 단축 운영 등 별도 지침을 운영하지 않고 있다.미디어 파사드가 예술 콘텐츠이자 관광 랜드마크로 자리잡은 만큼, 운영을 변경하기 쉽지 않다는 지적도 있다.한국무역협회는 지난 25일부터 고강도 에너지 절감 대책을 수립하고 서울 강남구 트레이드타워 로비에 위치한 미디어보드의 운영을 중단한 상태다. 당초 분기별 홍보 문구와 환영사 등을 게재했으나 현재는 ‘자원안보 위기에 따른 에너지 절감에 동참하고자 미디어아트 송출을 당분간 중단한다’는 안내판만 세워져 있다. 내부 미디어보드 뿐 아니라 외부 광고판 역시 에너지 절감 대책의 일환으로 한시 중단한다는 방침이다.전문가들은 국가적인 에너지 위기에 봉착한 만큼 상업 계약이 이미 체결된 광고물이 아닌 영상부터라도 전력 사용 절약에 동참해야 한다고 제언한다. 유승훈 서울과학기술대 미래에너지융합학과 교수는 “전력 소비량이 적지 않기에 요즘 같은 에너지 위기 상황에서는 잠깐만 켜고 (평시엔) 끄는 방식이 필요하다고 생각한다”며 “우리나라는 석유 및 천연가스가 전혀 나지 않고 에너지 수입 의존도가 94%로 가장 높은 나라이기 때문”이라고 꼬집었다.