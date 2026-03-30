무인매장 범죄 증가에… 에스원 ‘AI 보안 솔루션’ 공급 확대

작년보다 계약 건수 33% 늘어

AI CCTV가 매장 실시간 감지

경고 방송·보안요원 즉시 출동

2026-03-31 B2면

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에스원이 사고 후 녹화 영상을 확인하는 기존 폐쇄회로(CC)TV의 한계를 보완해, 이상 징후를 실시간 감지하고 대응하는 무인매장 전용 ‘인공지능(AI) 보안 솔루션’ 공급에 총력전을 펼치고 있다.에스원은 30일 무인매장 전용 AI 보안 솔루션 계약 건수가 전년 대비 33% 증가했다고 밝혔다. 무인매장이 범죄 표적이 되면서 사후 확인용 CCTV만으로는 현장 대응이 어렵다는 점주의 수요가 늘어난 영향으로 보인다. 국민권익위원회 조사 결과에서도 무인매장 절도·파손 민원은 2022년 월평균 54건에서 올해 103건으로 늘었다.이에 에스원은 AI 기반의 능동형 시스템으로 보안 체계를 전환하겠다는 방침이다. 에스원의 솔루션은 AI CCTV가 매장 내 난동이나 장시간 체류 등 이상 행동을 실시간 포착한다. 이상 징후가 감지되면 즉시 점주 스마트폰으로 알림을 보내고, 관제센터에서 매장 스피커로 경고 방송을 송출해 범행 중단을 유도한다. 상황이 해소되지 않으면 보안 요원이 현장에 출동한다.최근 소셜미디어(SNS)를 통해 키오스크 파손 수법이 공유되며 모방 범죄가 늘어나자, 기기 충격 시 즉각 대응하는 전용 감지기도 도입했다. 도난이나 파손 발생 시 최대 1000만원 한도의 보상 서비스를 결합해 점주의 운영 손실도 보전한다.에스원 관계자는 “단순 녹화형 CCTV만으로는 지능화되는 무인매장 범죄 대응에 한계가 있다는 인식이 확산되고 있다”며 “점주들이 범죄 불안 없이 매장을 운영할 수 있도록 실시간 대응이 가능한 보안 인프라 보급을 지속적으로 확대할 것”이라고 말했다.