“제2의 이병철·정주영 힘들 것” 실패 리스크가 과기원생 창업 막는다

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“제2의 이병철·정주영 힘들 것” 실패 리스크가 과기원생 창업 막는다

곽소영 기자
곽소영 기자
입력 2026-03-30 18:29
수정 2026-03-30 18:29
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한경협 기업가정신발전소, 4대 과기원 설문조사
‘창업 필요하다’ 88%지만 ‘창업하겠다’ 11%뿐
창업 꺼리는 이유는 ‘실패 리스크’ 가장 높아
“창업 도전이 역량 축적보단 안정성 놓친다 여겨”

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교육-학원문제-대학-카이스트-자살
교육-학원문제-대학-카이스트-자살 한국과학기술원 (KAIST) 정문입구
2011.4.8 이호정


과학 인재를 육성하는 국내 4대 과학기술원 학생 중 창업 의향이 있는 경우는 10명 중 1명 수준으로 나타났다. 창업을 꺼리는 이유는 실패에 대한 두려움이었다. 또 이병철 삼성 창업주나 정주영 현대그룹 창업주과 같은 기술 기반의 대기업 창업가가 재탄생할 수 있냐는 질문에도 부정적 답변이 절반에 육박했다.

한국경제인협회 기업가정신발전소가 30일 발표한 ‘4대 과학기술원 대학(원)생 창업 실태 및 촉진 요인 조사’에 따르면 과기원 학생 중 창업을 진로로 선택하겠다는 응답은 10.9%에 불과했다. 모노리서치에 의뢰한 조사에 한국과학기술원(카이스트), 광주과학기술원(지스트), 울산과학기술원(유니스트), 대구경북과학기술원(디지스트) 등의 302명이 답한 결과다.

희망 진로로 학계·연구기관이 39.4%로 가장 많았고 대기업 취업(25.5%), 전문직(18.9%), 창업(10.9%), 공공부문(4.6%), 기타(0.7%) 순이었다. 이공계 부문에서 창업이 필요하다는 응답을 한 비율은 87.8%나 됐지만, 자신이 창업을 하겠다고 답한 비율은 매우 낮은 셈이다.

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국내 과학기술원생의 희망 진로 및 창업 설문조사 자료: 한국경제인협회
국내 과학기술원생의 희망 진로 및 창업 설문조사
자료: 한국경제인협회


창업을 시도하지 않는 가장 큰 이유를 묻는 질문에는 ‘실패에 대한 심리·경제적 리스크’ 때문이라는 응답이 28.3%로 가장 높았다. ‘안정적인 취업 기회를 포기하기 어렵다’(26.4%), ‘초기 자금 조달이 어렵다’(22.5%) 등의 답변이 뒤를 이었다.

또 창업 실패가 향후 취업에 부정적이라는 응답은 36.4%였고, 긍정적일 것이라는 답은 23.2%였다. 창업 도전이 실패할 경우 ‘시간 낭비’가 될 것이란 인식이 적지 않은 셈이다.

삼성이나 현대그룹 등 기술 기반의 대기업 창업가가 우리나라에서 다시 나타날 확률에 대해선 절반에 가까운 46.1%의 학생이 ‘가능성이 낮다’고 응답했다. ‘높음’이라고 응답한 학생은 25.1％뿐이었다. 과거와 비교해 창업 성공이 어려운 시대라고 본 셈이다.

김민기 카이스트 경영공학부 교수는 “비교적 안정적인 커리어가 보장돼 있다고 보는 과기원생들에게 창업에 도전했다 실패하는 경험은 재도전이나 역량 축적의 과정보단 안정적인 소득과 경력을 놓치는 위험 요소”라고 설명했다. 정철 한경협 연구총괄대표 겸 기업가정신발전소장은 “기술 인재들이 실패에 대한 두려움 없이 도전하고, 설령 실패하더라도 그 경험이 자산이 돼 재도전으로 이어지는 환경을 조성해야 한다”고 강조했다.
곽소영 기자
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