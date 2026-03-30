아산시, AI데이터센터 등 2조 4950억 투자 유치

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충남 아산시가 2조 4950억원 규모의 첨단산업 분야 기업 투자를 이끌었다.아산시에 따르면 30일 도청사에서 ㈜말타니, ㈜디앤알파트너스, 엑스알비㈜, ㈜소디스 등 4개 기업과 투자협약(MOU)을 체결했다.4개 기업의 총 투자 규모는 2조 4950억원으로, 약 850명의 신규 고용 창출이 예상된다.말타니와 디앤알파트너스는 아산시 음봉면 삼거리와 동암리 일원에 각각 AI 데이터센터를 구축한다. 이들 기업은 복합문화체육시설과 수영장을 음봉 지역에 건립할 예정이다.엑스알비는 아산배방스마트복합그린산업단지(가칭)에 이차전지 및 에너지저장장치(ESS) 생산시설을 이전·설치한다.소디스 역시 동일 산업단지에 AI 기반 자율주행 버스 개발 및 생산시설을 구축할 계획이다.시는 투자기업들이 계획을 원활히 추진할 수 있도록 인허가 등 행정적 지원을 제공하고, 산업단지 조성과 기반시설 확충에도 협력해 나갈 계획이다.오세현 시장은 “투자 기업들이 첨단산업 분야인 만큼 미래산업 발전을 도모한다는 책임감으로, 기업의 안정적인 정착과 지역경제와의 연계를 위해 적극 지원하겠다”고 말했다.