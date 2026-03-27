포스코 포항제철소, 수소환원제철 사업 본궤도…“국토부 승인”

이미지 확대 경북 포항시 남구 포스코 포항제철소 고로. 김형엽 기자 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항시 남구 포스코 포항제철소 고로. 김형엽 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

포스코 수소환원제철소 건립을 위한 용지조성안이 정부 승인을 받아 사업이 본궤도에 올랐다.27일 포스코 등에 따르면 국토부는 이날 포스코의 수소환원제철소 조성을 위한 경북 포항국가산업단지 산단계획 변경안을 승인해 고시했다.고시에 따라 포스코는 2041년까지 수소환원제철소 용지조성에 나선다. 그간 포스코는 수소환원제철소 건립을 추진하면서 포항제철소 내 부지가 부족해 바다 135만여㎡를 매립해 확장하는 안을 진행해 왔다.수소환원제철은 화석연료 대신 수소를 사용해 철을 생산하는 기술로 현 고로(용광로) 방식에 비해 탄소 배출을 획기적으로 줄일 수 있다.포스코 관계자는 “앞으로 관계기관 등 이해관계자와 긴밀히 소통하며 사업을 진행할 예정”이라고 했다.