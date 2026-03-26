한미글로벌, 황주호 전 한수원 사장 사외이사 임명

이미지 확대 황주호 한미글로벌 신임 사외이사. 한미글로벌 제공 닫기 이미지 확대 보기 황주호 한미글로벌 신임 사외이사. 한미글로벌 제공

2026-03-26 B3면

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건설사업관리(PM) 전문기업 한미글로벌은 지난 24일 서울 강남구 코엑스﻿에서 제30기 ﻿주주총회를 열고 원자력공학 전문가인 황주호 전 한국수력원자력 사장을 사외이사로 선임했다고 25일 밝혔다. 황 신임 사외이사는 한국원자력연구소 선임연구원을 거쳐 경희대 원자력공학과 교수 및 부총장, 한국에너지기술연구원 원장 등을 지냈다. 2022년부터 3년간 한수원 사장으로 체코 신규 원전과 루마니아·이집트 원전 프로젝트 등 대규모 해외 원전 수출을 성사시켰다. 특히 소형모듈원전(SMR)을 미래 먹거리로 보고 혁신형 SMR(i-SMR) 개발과 표준화 등을 주도했다.