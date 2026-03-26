한미글로벌, 황주호 전 한수원 사장 사외이사 임명

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

한미글로벌, 황주호 전 한수원 사장 사외이사 임명

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2026-03-26 00:27
수정 2026-03-26 00:27
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
황주호 한미글로벌 신임 사외이사. 한미글로벌 제공
황주호 한미글로벌 신임 사외이사. 한미글로벌 제공


건설사업관리(PM) 전문기업 한미글로벌은 지난 24일 서울 강남구 코엑스﻿에서 제30기 ﻿주주총회를 열고 원자력공학 전문가인 황주호 전 한국수력원자력 사장을 사외이사로 선임했다고 25일 밝혔다. 황 신임 사외이사는 한국원자력연구소 선임연구원을 거쳐 경희대 원자력공학과 교수 및 부총장, 한국에너지기술연구원 원장 등을 지냈다. 2022년부터 3년간 한수원 사장으로 체코 신규 원전과 루마니아·이집트 원전 프로젝트 등 대규모 해외 원전 수출을 성사시켰다. 특히 소형모듈원전(SMR)을 미래 먹거리로 보고 혁신형 SMR(i-SMR) 개발과 표준화 등을 주도했다.

허백윤 기자
2026-03-26 B3면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
한미글로벌이 새로 선임한 사외이사는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로