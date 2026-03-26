DL이앤씨, 미국 원전기업 ‘SMR 표준화’ 설계

엑스에너지와 1000만 달러 계약

이미지 확대 배종식(오른쪽 네 번째) DL이앤씨 플랜트사업본부 부본부장과 딩카 바티아(다섯 번째) 미국 엑스에너지 최고영업책임자(CCO)가 최근 서울 강서구 본사에서 ‘소형모듈원전(SMR) 표준화 설계’ 계약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

DL이앤씨 제공 닫기 이미지 확대 보기 배종식(오른쪽 네 번째) DL이앤씨 플랜트사업본부 부본부장과 딩카 바티아(다섯 번째) 미국 엑스에너지 최고영업책임자(CCO)가 최근 서울 강서구 본사에서 ‘소형모듈원전(SMR) 표준화 설계’ 계약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

DL이앤씨 제공

2026-03-26 B2면

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DL이앤씨가 미국의 소형모듈원전(SMR) 선도 기업인 엑스에너지와 ‘SMR 표준화 설계’ 계약을 체결했다고 25일 밝혔다.두 업체가 2023년부터 추진해 온 협업 내용을 구체화한 것으로, 내년 상반기까지 표준화 설계를 마칠 계획이다. 계약 금액은 약 1000만 달러(약 150억원)이다.차세대 원전으로 꼽히는 SMR의 표준화는 발전소 내 각 설비가 어떻게 상호 연계돼 작동할지를 구체화하는 작업으로 SMR 건설의 뼈대가 되는 설계다. 국내 건설사가 표준화 설계를 직접 수행하는 것은 DL이앤씨가 처음이다.엑스에너지는 물을 냉각제로 사용하는 기존 경수로와 달리 헬륨가스를 냉각제로 사용하는 4세대 SMR 기술을 보유하고 있다. 이번 파트너십을 통해 4세대 SMR 시장을 선도해 가겠다는 게 DL이앤씨 측 설명이다. 완성된 설계는 2030년부터 가동되는 초도호기를 시작으로 엑스에너지의 후속 프로젝트 전반에 적용될 예정이다. 유재호 DL이앤씨 플랜트사업본부장은 “이번 사업은 단순한 설계를 넘어 표준화된 SMR을 개발·설계하는 고도화된 사업 모델”이라며 “특히 엑스에너지 사업의 핵심 파트너로서 앞으로 4세대 글로벌 SMR 시장을 선도하며 에너지 밸류체인을 더욱 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.