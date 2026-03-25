SK하이닉스 “100조원 이상 순현금 확보 목표”

이미지 확대 경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 2024.07.25. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 2024.07.25. 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

SK하이닉스가 인공지능(AI) 시대 투자 확대에 대응하기 위해 100조원 이상의 순현금을 확보하겠다는 목표를 밝혔다.곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장은 25일 경기 이천 SK하이닉스 본사에서 열린 ‘제78기 정기 주주총회’에서 2026년 사업 전략을 소개하며 이 같은 계획을 밝혔다.곽 사장은 “AI 기술 고도화와 컴퓨팅 인프라 투자 확대에 따라 메모리 수요는 중장기적으로 확대될 것”이라며 “동시에 메모리 생산을 위해 필요한 클린룸의 면적과 단위당 신규 투자비가 빠르게 증가하고 있다”고 말했다.그러면서 “따라서 향후 수요를 충족하기 위해 필요한 설비 투자 역시 대폭 증가하고 있다”며 “구조적 수요 성장에 대응하고 경쟁력을 유지하기 위해서는 안정적으로 투자할 수 있는 재무 건전성이 필수적”이라고 설명했다.이어 “현재 재무 건전성이 개선되고 있지만 글로벌 톱 기업들과 비교하면 여전히 부족한 수준”이라며 “AI 시대 중심에서 글로벌 고객과 함께하기 위해서는 한 단계 강화된 재무 체력이 필요하다”고 강조했다.SK하이닉스는 이에 따라 100조원 이상의 순현금을 확보해 장기적이고 전략적인 투자를 지속한다는 계획이다. 특히 폭발적으로 늘어나는 글로벌 고객사들의 주문을 적기에 대응할 수 있는 생산 인프라를 구축하는 데 집중한다는 방침이다.곽 사장은 “충분한 현금은 미래 성장을 위한 전략적 자산이자 시장 불확실성에 대비하는 훌륭한 보험”이라며 “글로벌 최상위 수준의 재무 체력을 확보해 장기 성장 기반을 마련하겠다”고 전했다.