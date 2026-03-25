카카오게임즈, 대주주 ‘라인야후’로 변경…3000억 규모 지분구조 재편

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카카오게임즈가 일본 라인야후(LY주식회사) 측으로부터 대규모 투자를 유치하며 창사 이래 최대 규모의 지배구조 개편에 나선다. 기존 최대주주인 카카오는 경영권을 넘기고 2대 주주로 물러나며, 라인야후 계열 법인이 새 주인으로 올라서는 방식이다.25일 금융감독원 전자공시에 따르면 카카오게임즈는 라인야후가 출자한 투자목적법인 ‘LAAA(엘트리플에이) 인베스트먼트’를 대상으로 유상증자와 전환사채(CB) 발행을 결정했다. 이와 함께 LAAA 인베스트먼트는 기존 대주주인 카카오가 보유한 구주 일부도 함께 인수한다.이번 거래가 오는 5월 완료되면 LAAA 인베스트먼트는 카카오게임즈의 지분 과반에 가까운 물량을 확보해 최대주주가 된다. 카카오는 구주 매각 대금 중 일부를 다시 재투자하는 방식으로 2대 주주 지위를 유지하며 전략적 협력 관계를 이어가기로 했다.이번 지분 구조 재편으로 카카오게임즈에 유입되는 신규 자금은 약 3000억원 규모다. 회사 측은 해당 자금을 재무 안정성 강화와 글로벌 사업 확장을 위한 운영 재원으로 활용할 방침이다. 특히 일본 시장 내 강력한 플랫폼을 보유한 라인야후와의 결합을 통해 해외 시장 점유율 확대를 꾀한다는 전략이다.카카오는 이번 계약 조건에 임직원 고용 안정과 기존 근로조건 승계를 명문화해 급격한 구조조정 우려를 차단했다. 카카오게임즈 관계자는 “이번 투자는 지속 가능한 성장 기반을 다지기 위한 결정”이라며 “새로운 최대주주 및 기존 파트너인 카카오와 협력해 글로벌 시장에서의 사업 추진력을 높이겠다”고 밝혔다.