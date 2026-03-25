삼성전자, 디지털 아트 마케팅 강화

‘아트 바젤 홍콩’에서 25점 공개

한국 작가·이건희 컬렉션 전시

이미지 확대 삼성 아트 스토어에서 제공하는 ‘아트 바젤 홍콩 2026’ 컬렉션 중 하나인 독일 미디어 아티스트 마이클 나자르의 ‘Europa’(2016)가 거실 공간의 디스플레이에 구현된 모습.

삼성전자 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼성 아트 스토어에서 제공하는 ‘아트 바젤 홍콩 2026’ 컬렉션 중 하나인 독일 미디어 아티스트 마이클 나자르의 ‘Europa’(2016)가 거실 공간의 디스플레이에 구현된 모습.

삼성전자 제공

2026-03-25 23면

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삼성전자가 세계 최대 아트페어 ‘아트 바젤 홍콩 2026’과 손잡고 디지털 아트 마케팅을 강화한다.삼성전자는 TV 전용 예술 작품 구독 서비스인 ‘삼성 아트 스토어’를 통해 이번 전시 참여 작가 20명의 대표작 25점을 공개했다. 이번 컬렉션에는 루이 비통과의 협업으로 주목받은 쑨이티엔의 ‘켄(Ken)’과 마이클 나자르의 ‘유로파(Europa)’를 비롯해 홍콩 현대 미술의 거장 하빅춘의 유작 등이 포함됐다.전시 현장인 홍콩에서는 ‘시간과 공간을 넘어 아트 바젤 홍콩으로’라는 주제로 공식 전시 부스가 운영된다. 삼성전자는 2026년형 ‘더 프레임 프로’, ‘마이크로 RGB’ 등 최신 TV 라인업을 통해 디지털 캔버스로서의 압도적인 화질을 선보인다. 부스에서는 아트 바젤 컬렉션뿐 아니라 윤희, 윤종숙 등 한국 작가들의 작품과 국립중앙박물관의 ‘이건희 컬렉션’을 함께 전시한다.이번 협업은 단순 가전을 넘어 라이프스타일의 중심으로 TV의 위상을 높이려는 전략 중 하나다. 삼성 아트 스토어는 세계 117개국에서 뉴욕 현대미술관(MoMA), 메트로폴리탄 미술관 등과 협력하며 5000점 이상의 방대한 작품 라이브러리를 구축하고 있다.