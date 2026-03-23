김선규 호반 회장, 해외 현장 경영… 인프라·에너지 글로벌 사업 ‘박차’

남아공·싱가포르 대한전선 방문

“기술 파트너십·장기적 투자 필요”

이미지 확대 김선규(가운데) 호반그룹 회장이 지난 18일 남아프리카공화국 페레이니힝에 있는 대한전선 남아공 생산법인 엠텍을 방문해 생산 현장을 살펴보고 있다.

호반그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 김선규(가운데) 호반그룹 회장이 지난 18일 남아프리카공화국 페레이니힝에 있는 대한전선 남아공 생산법인 엠텍을 방문해 생산 현장을 살펴보고 있다.

호반그룹 제공

2026-03-23 B3면

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김선규 호반그룹 회장이 최근 남아프리카공화국과 싱가포르에서 대한전선의 전력 인프라 사업 현장을 방문해 운영 상황을 점검하고 현지 전력 기업들과 협력 방안을 논의했다. 인프라·에너지 사업의 세계화를 꾀하는 글로벌 현장 행보로 보인다.김 회장은 지난 18일 남아공 페레이니힝에 있는 대한전선의 현지 생산법인 엠텍(M-TEC) 공장을 찾아 시찰하고 임직원들을 격려했다고 호반그룹이 22일 밝혔다. 엠텍은 대한전선이 2000년에 설립한 생산법인으로 전력선, 전차선, 통신선 등 다양한 제품을 공급한다. 최근에는 아프리카의 수요 증가에 대응해 공장을 확장 준공했다.김 회장은 현지 사업 관계자들과 향후 투자 및 협력 방향에 대해 의견을 교환했고, 글로벌 에너지 전환 과정에 막대한 투자와 기술 협력이 필요한 만큼 다양한 파트너십 구축이 중요하다고 강조했다. 남아공은 최근 전력 공급 안정성 확보와 에너지 믹스 전환을 동시에 추진하고 있다.김 회장은 “전력 인프라 산업은 앞으로 에너지 안보, 지속가능성, 성장이라는 세 가지 과제를 동시에 해결해야 하는 구조로 빠르게 변화하고 있다”며 “에너지 전환과 인프라 자산의 구조적 변화에 맞춰 장기적 관점의 투자 전략이 필요하다”고 말했다.김 회장은 지난 13일 싱가포르에서 대한전선이 진행하는 초고압 전력망 공사 현장을 점검했다. 이는 싱가포르와 인도네시아를 잇는 400㎸급 초고압 지중 전력망을 구축하는 사업이다. 대한전선은 국내 전선업체 중 유일하게 싱가포르에서 400㎸급 전력망을 턴키 방식으로 수행하고 있으며, 현재 싱가포르 내 400kV 이상급 시장에서 점유율 1위를 기록하고 있다.호반그룹은 글로벌 에너지 인프라 사업에서 산업 역량의 시너지 창출에 집중하고 있다. 건설 및 인프라 개발 경험, 프로젝트 관리 역량, 금융 투자 능력 등을 결합해 대형 인프라 프로젝트의 경쟁력을 높이겠다는 것이다. 창립 85주년을 맞은 대한전선은 2021년 호반그룹에 편입된 이후 매출과 영업이익의 연평균성장률을 각각 16.2%, 34.4%씩 기록하며 외형 성장과 수익성 개선을 모두 이뤘다.