현대차, 우루과이 친환경 물류 프로젝트에 수소트럭 8대 공급

현대차, 우루과이에 수소전기트럭 공급

친환경 물류 프로젝트에 총 8대 활용

이미지 확대 현대차 엑시언트 수소전기트럭, 우루과이 친환경 물류 구축 프로젝트 투입 현대자동차는 ‘카이로스(Kahiros) 프로젝트’ 투입을 위해 우루과이 현지에 엑시언트 수소전기트럭 8대를 공급했다고 20일 밝혔다. 사진은 친환경 물류 구축 프로젝트 투입을 위해 우루과이 현지에 공급된 현대차 엑시언트 수소전기트럭. 2026.3.20

현대자동차·기아 제공 닫기 이미지 확대 보기 현대차 엑시언트 수소전기트럭, 우루과이 친환경 물류 구축 프로젝트 투입 현대자동차는 ‘카이로스(Kahiros) 프로젝트’ 투입을 위해 우루과이 현지에 엑시언트 수소전기트럭 8대를 공급했다고 20일 밝혔다. 사진은 친환경 물류 구축 프로젝트 투입을 위해 우루과이 현지에 공급된 현대차 엑시언트 수소전기트럭. 2026.3.20

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현대차의 ‘엑시언트 수소전기트럭’이 우루과이 친환경 물류 프로젝트에 투입된다. 중남미 지역에서 국내 수소전기트럭이 상업 목적으로 운행되는 것은 처음이다.현대자동차는 우루과이의 민간 협력사업 ‘카이로스 프로젝트’에 ‘엑시언트 수소전기트럭’ 8대를 공급했다고 20일 밝혔다.카이로스 프로젝트는 총 4000만 달러(약 600억원) 규모로 추진되는 친환경 물류 사업으로, 그린수소 생산과 수소전기트럭 도입을 통해 목재 운송 과정의 탄소 배출 저감을 목표로 한다.엑시언트 수소전기트럭 8대 중 6대는 목재 운송에 투입돼 연간 약 100만㎞를 운행할 예정이다. 나머지 2대는 향후 운송 서비스 확대에 따라 유동적으로 추가 투입된다.현대차는 이번 프로젝트를 계기로 친환경 모빌리티 분야 리더십을 강화하고 중남미 친환경 상용차 시장을 적극적으로 공략해 나갈 계획이라고 밝혔다.엑시언트 수소전기트럭은 총중량 37.2t급 트랙터 모델로 180kW(킬로와트)급 수소연료전지 시스템과 최고 출력 350kW급 구동 모터를 탑재했다. 수소탱크 10개로 총 68㎏의 수소를 저장할 수 있고 1회 충전 시 북미 사양 기준 최대 720㎞까지 주행이 가능하다.현대차 관계자는 “엑시언트 수소전기트럭이 유럽, 북미에 이어 중남미까지 수소 생태계에서의 영향력을 넓히게 됐다”며 “앞으로도 운송 밸류체인의 핵심 영역을 탈탄소화하고 지속 가능한 미래를 만들어 가기 위해 노력할 것”이라고 밝혔다.