정기선, 고 정주영 25주기에 “삶과 정신 여전히 깊어”…범현대家 청운동서 제사

정주영 현대그룹 명예회장 25주기

범현대가 추모행사…청운동서 저녁 제사

지난해 8월 이후 7개월만에 한자리

HD현대는 사내 추모 공간·특별식 마련

이미지 확대 HD현대, 정주영 창업자 25주기 추모행사 20일 경기 판교 HD현대 글로벌R＆D센터에서 열린 정주영 창업자의 25주기 추모식에서 HD현대 조석 부회장, 정기선 회장, 권오갑 명예회장, 조영철 부회장이 묵념하고 있다. 2026.3.20

HD현대 제공 닫기 이미지 확대 보기 HD현대, 정주영 창업자 25주기 추모행사 20일 경기 판교 HD현대 글로벌R＆D센터에서 열린 정주영 창업자의 25주기 추모식에서 HD현대 조석 부회장, 정기선 회장, 권오갑 명예회장, 조영철 부회장이 묵념하고 있다. 2026.3.20

HD현대 제공

이미지 확대 아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회 : 이어지는 울림에서 추모사를 하고 있는 현대차그룹 정의선 회장. 2026.2.26 현대차 제공 닫기 이미지 확대 보기 아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회 : 이어지는 울림에서 추모사를 하고 있는 현대차그룹 정의선 회장. 2026.2.26 현대차 제공

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고 정주영 현대그룹 명예회장의 25주기를 맞아 HD현대가 추모 행사를 열었다.정 명예회장의 손자인 정기선 HD현대 회장은 20일 경기 성남 판교 HD현대 글로벌 R＆D센터에서 열린 추모 행사에서 “25년이라는 시간이 지났지만, 창업자님의 삶과 정신은 여전히 우리 안에 깊이 남아 있다”며 “불가능해 보이던 일을 현실로 만들어낸 발자취는 HD현대가 존재할 수 있는 원동력이 됐다”고 추모사를 전했다.이날 HD현대에는 정 명예회장의 소탈한 삶을 담은 특별 식단이 제공됐다. 초심을 상징하는 ‘강원도식 감자밥’, 실용 정신을 담은 ‘영양만점 골동반’, 현장 중심 리더십을 연상케 하는 ‘맑은 양지설렁탕’, 생전에 즐겨 찾던 ‘시원한 강릉 물막국수’ 등 창업자의 삶을 떠올릴 수 있는 메뉴로 구성됐다.HD현대는 임직원과 방문객들이 자유롭게 추모할 수 있도록 사옥 내 별도의 추모 공간도 마련했다. 생전 고인의 집무실을 재현한 디지털 집무실과 어록 전시 공간을 구성하고, 창업자의 어록을 담은 영상을 송출했다.HD현대중공업과 HD현대삼호도 이날 각 울산과 전남 영암 본관에 위치한 창업자 흉상 앞에서 추모식을 열었다. HD현대 주요 경영진은 지난 14일 경기 하남시 창우동의 정 명예회장 선영을 찾은 바 있다.이날 오후 6시부터는 범 현대 일가가 정 명예회장의 옛 청운동 자택에 모여 제사를 진행할 예정이다. 이날 제사에는 정 명예회장의 장손인 정의선 현대차그룹 회장과 정몽준 아산재단 이사장, 정기선 회장, 정몽윤 현대해상 회장, 며느리인 현정은 현대그룹 회장 등이 참석할 것으로 예상된다.정 명예회장의 조카인 정몽원 HL그룹 회장, 정지선 현대백화점그룹 회장 등도 모습을 비출 것으로 보인다.범현대가가 한자리에 모이는 건 지난해 8월 16일 정 명예회장의 부인 고 변중석 여사의 18주기 제사 이후 약 7개월 만이다. 청운동 자택은 지난 2001년 정몽구 현대차그룹 명예회장이 상속받았고, 2019년 아들인 정의선 회장에게 소유권을 넘겨줬다.한편 현대차그룹은 지난달 25일 정의선 회장·김혜경 여사를 비롯한 정·재계 인사와 그룹 인사 등 총 2500여명이 참석한 가운데 정 명예회장의 25주기 추모 음악회를 열었다.