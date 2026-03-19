우미건설·고려대의료원 ‘동탄2 의료복합타운’ 조성 MOU

상급 병원·재활복지병원 등 의료거점 형성 전망

이미지 확대 김영길(오른쪽 첫 번째) 우미건설 사장과 정명근(오른쪽 세 번째) 화성시장, 윤을식 고려대 의무부총장(왼쪽 세 번째) 등 ‘고려대학교 동탄병원 건립 업무협약’ 기관 대표들이 18일 업무협약 후 기념촬영을 하고 있다. 우미건설 제공 닫기 이미지 확대 보기 김영길(오른쪽 첫 번째) 우미건설 사장과 정명근(오른쪽 세 번째) 화성시장, 윤을식 고려대 의무부총장(왼쪽 세 번째) 등 ‘고려대학교 동탄병원 건립 업무협약’ 기관 대표들이 18일 업무협약 후 기념촬영을 하고 있다. 우미건설 제공

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우미건설이 포함된 고려대학교병원 컨소시엄이 경기 화성시, 한국토지주택공사(LH)와 ‘화성동탄2 종합병원 유치 패키지형 개발사업’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 우미건설이 19일 밝혔다.우미건설에 따르면 이번 사업은 의료시설용지와 도시지원시설용지를 활용해 700병상 이상 규모의 상급 종합병원을 포함해 회복기 재활병원, 노인복지주택, 오피스텔 등을 갖춘 수도권 남부 의료 거점을 조성하는 것으로, 화성특례시와 LH가 추진하는 핵심 프로젝트다.전날 화성시청에서 김영길 우미건설 사장을 비롯해 정명근 화성시장과 윤을식 고려대학교의료원 의료원장, 권운혁 LH 경기남부지역본부장 등이 참석한 가운데 가진 협약을 통해 우미건설은 병원 지원 시설 시공 및 사업 전반을 책임지게 됐다. 고려대학교의료원은 중증·응급·전문 진료 역량은 물론 연구와 교육을 아우르는 학술 기반 의료시스템을 구현할 계획이다. 특히 환자 중심의 스마트 병원 모델과 첨단 의료기술을 접목해 지역 의료 수준을 끌어올리고 수도권 남부 의료체계의 거점 역할을 한다는 방침이다.주상복합용지에는 약 4300가구 규모의 공동주택과 오피스텔, 회복기 재활병원, 고품격 노인복지주택이 들어설 예정이다. 또 바이오·헬스케어 인공지능(AI) 융합 연구 플랫폼을 구축해 의료·바이오 산업 생태계 조성까지 아우르는 장기적인 도시 발전 전략이 추진된다.우미건설은 메인 출자자면서 시공에도 참여한다. 앞서 동탄신도시에서 ‘린스트라우스 1·2차’를 공급하고 복합상업시설 ‘레이크꼬모’를 운영하는 등 지역 맞춤형 사업 경험을 보유하고 있다.우미건설은 최근 시니어주거, 데이터센터, 리츠·자산운용 협업 등 신사업 포트폴리오 확장에도 속도를 내는 가운데 동탄2 종합병원 개발은 우미건설의 중장기 성장 전략과 맞물리는 핵심 프로젝트로 꼽힌다.김영길 우미건설 사장은 “행복한 삶을 누릴 수 있는 최고의 의료복합타운 건설을 위해 최선을 다 하겠다”며 “사업 수익을 병원에 재투자하고 지역사회에 기여하는 공공성 높은 개발 모델로 추진해 주민들에게 신뢰받는 랜드마크로 만들겠다”고 말했다.