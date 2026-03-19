호반프라퍼티, 농촌 상생…달코미 양배추 소비 지원

공급 과잉으로 인해 제주 농가 곤경

호반계열 도매시장 통해 할인 판매

이미지 확대 호반프라퍼티가 지난 17일 경기 용인시 세계로마트 동천점에서 ‘제주 달코미 양배추 소비촉진 행사’를 진행한 가운데 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 오른쪽부터 이상용 대아청과 대표, 김윤혜 호반프라퍼티 경영총괄사장, 양연주 세계로마트 회장, 차성준 한림농협 조합장, 김동남 호반프라퍼티 대표.

호반프라퍼티 제공 닫기 이미지 확대 보기 호반프라퍼티가 지난 17일 경기 용인시 세계로마트 동천점에서 ‘제주 달코미 양배추 소비촉진 행사’를 진행한 가운데 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 오른쪽부터 이상용 대아청과 대표, 김윤혜 호반프라퍼티 경영총괄사장, 양연주 세계로마트 회장, 차성준 한림농협 조합장, 김동남 호반프라퍼티 대표.

호반프라퍼티 제공

2026-03-19 B3면

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호반프라퍼티는 지난 17일 경기 용인시 세계로마트 동천점에서 ‘제주 달코미 양배추 소비촉진 행사’를 진행했다고 18일 밝혔다. 이번 프로모션은 최근 양배추 공급 과잉으로 어려움을 겪는 농가를 지원하기 위해 마련됐다.이날 행사에는 김동남 호반프라퍼티 대표, 김윤혜 호반프라퍼티 경영총괄사장, 이상용 대아청과 대표, 양연주 세계로마트 회장, 차성준 한림농협 조합장 등이 참석했다.호반프라퍼티는 호반그룹 계열 도매시장법인 대아청과와 함께 제주 한림농협이 재배한 달코미 양배추를 세계로마트에서 할인 판매했다. 호반프라퍼티와 대아청과는 농어촌상생협력기금을 활용해 제주 달코미 양배추 1만통을 농가로부터 구매해 전국 14개 세계로마트 매장에 공급했다. 세계로마트는 제주 달코미 양배추를 공급 가격보다 50% 저렴하게 판매한다. 소비자의 부담을 줄여 과잉 생산된 양배추 소비를 유도하고 판매 확대와 시세 유지를 통해 농가들의 장기적인 경영 안정에 도움이 될 것으로 기대된다.호반프라퍼티와 대아청과는 신품종 농산물인 제주 달코미 양배추를 소비자에게 알리는 데도 주력할 계획이다. 달코미 양배추는 일반 양배추보다 크기가 작으면서 당도가 높고 부드러운 식감을 가진 것이 특징이다. 이번 행사 수익금 일부는 서울 가락시장 공익법인 희망나눔마켓에 기부해 취약계층을 지원한다.김 경영총괄사장은 “이번 행사를 계기로 농가에 실질적인 도움을 줄 수 있는 농산물 판로 확대와 소비 기반 확충에 힘을 보태겠다”며 “앞으로도 농촌 상생협력 방안을 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 말했다.