텀블러 세척기 ‘LG 마이컵’ 등록 고객 10만명 돌파

2026-03-19 B2면

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LG전자는 텀블러 세척기 ‘LG 마이컵’ 정식 출시 1년을 앞두고 앱 계정의 등록 고객 수가 10만명을 돌파했다고 18일 밝혔다. LG 마이컵은 고객이 앱을 통해 주변에 설치된 LG 마이컵 위치를 확인하고 세척 예약을 할 수 있는 서비스다. 차례가 되면 알림을 받아 대기 시간 없이 편리하게 컵을 세척할 수 있다.LG전자에 따르면 최근 LG 마이컵의 이용량도 가파르게 증가하고 있다. 지난 1월 세척 횟수는 약 40만건으로 6개월 전 대비 5배 정도 늘었다. 현재까지 누적 세척 횟수는 230만건이다. 특히 가치 소비에 관심이 높은 젊은 층 고객이 밀집한 대학 캠퍼스에서 이용이 가장 활발했다. 캠퍼스에 설치된 마이컵의 일평균 사용량은 전체 평균보다 50% 이상 높은 것으로 나타났다. LG 마이컵은 지난해 4월 출시 이후 전국 2000여개의 스타벅스 매장을 비롯해 카페, 공공기관, 지방자치단체, 대학교, 기업 사무실, 헬스장 등 다양한 생활 공간에 설치되고 있다. ﻿